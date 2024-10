Previsioni Meteo Salsomaggiore Terme: il bollettino per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Domenica 27 Ottobre, Salsomaggiore Terme si troverà a vivere una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con piogge leggere che si manifesteranno nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno tra i 15,6°C e i 18,3°C, con una sensazione di caldo leggermente superiore. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, raggiungendo il 100% durante le ore centrali della giornata, mentre le precipitazioni si presenteranno con intensità leggera, accumulando circa 2,5 mm di pioggia.

Nella notte, le condizioni meteo si manterranno stabili con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 15,8°C. La brezza leggera accompagnerà la notte, con velocità del vento che si aggirerà attorno ai 5 km/h. L’umidità sarà elevata, superando il 90%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

La mattina si aprirà con cieli nuvolosi e temperature in lieve aumento, che toccheranno i 17°C intorno alle 08:00. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma le nuvole continueranno a dominare il panorama. A partire dalle 12:00, le previsioni del tempo segnalano l’arrivo di piogge leggere, con accumuli che si intensificheranno nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, le piogge diventeranno più frequenti e persistenti, con temperature che scenderanno fino a 16,2°C. Le precipitazioni, seppur leggere, si protrarranno fino alle ore serali, portando a un accumulo totale di circa 2,5 mm. Il vento si manterrà debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

La sera vedrà un graduale miglioramento, con le piogge che tenderanno a diminuire, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 15,6°C, con umidità che continuerà a essere elevata. La brezza leggera accompagnerà la chiusura della giornata, mantenendo le condizioni fresche e umide.

In conclusione, le previsioni meteo per Salsomaggiore Terme indicano una giornata di Domenica caratterizzata da nuvole e piogge leggere, con temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento, rendendo la settimana successiva più favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Salsomaggiore Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.8° perc. +16° Assenti 5.1 ESE max 9.1 Scirocco 97 % 1022 hPa 3 cielo coperto +15.8° perc. +15.9° Assenti 5.3 ESE max 6.3 Scirocco 93 % 1021 hPa 6 cielo coperto +15.6° perc. +15.7° Assenti 4.7 ESE max 5.1 Scirocco 93 % 1022 hPa 9 cielo coperto +17.5° perc. +17.6° prob. 6 % 4.6 E max 5.5 Levante 86 % 1023 hPa 12 pioggia leggera +18.3° perc. +18.4° 0.43 mm 4.6 ENE max 5 Grecale 86 % 1023 hPa 15 pioggia leggera +16.7° perc. +16.9° 0.67 mm 4.2 N max 6.1 Tramontana 95 % 1024 hPa 18 pioggia leggera +16.2° perc. +16.4° 0.19 mm 3.7 NO max 5.1 Maestrale 97 % 1025 hPa 21 cielo coperto +15.6° perc. +15.8° prob. 23 % 3.8 ONO max 4.7 Maestrale 97 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 17:11

