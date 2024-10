Previsioni Meteo Salsomaggiore Terme: il bollettino per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Salsomaggiore Terme indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 18,9°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 6,7 km/h. L’umidità si attesterà su livelli elevati, specialmente nelle ore serali.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 13,5°C. La mattina continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le prime ore del giorno. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 16,7°C entro le 09:00.

Nel pomeriggio, il cielo inizierà a coprirsi, passando da nubi sparse a cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18,9°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 94% di copertura alle 13:00. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, intorno all’80%.

La sera porterà con sé un cielo nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 13,1°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità rimarrà alta, intorno all’84%, creando una sensazione di frescura.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Salsomaggiore Terme indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili e una variabilità della copertura nuvolosa. Non si prevedono eventi meteorologici estremi, rendendo la situazione ideale per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile portare con sé un indumento leggero per le ore serali.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.3° perc. +13° Assenti 5.1 OSO max 5 Libeccio 86 % 1025 hPa 4 cielo sereno +12.8° perc. +12.4° Assenti 5.4 SO max 5.3 Libeccio 87 % 1025 hPa 7 cielo sereno +13.6° perc. +13.2° Assenti 4.9 OSO max 5 Libeccio 86 % 1026 hPa 10 cielo sereno +17.6° perc. +17.4° Assenti 3.6 NNE max 3.3 Grecale 75 % 1026 hPa 13 cielo coperto +18.9° perc. +18.7° Assenti 4.6 NE max 3.7 Grecale 70 % 1025 hPa 16 nubi sparse +15.8° perc. +15.6° Assenti 1.5 ESE max 1.6 Scirocco 84 % 1025 hPa 19 nubi sparse +14.2° perc. +14° Assenti 6.7 SO max 6.2 Libeccio 88 % 1025 hPa 22 nubi sparse +13.3° perc. +12.9° Assenti 5.6 SO max 5.3 Libeccio 84 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 17:06

