Previsioni Meteo Salsomaggiore Terme: il bollettino per domani mercoledì 2 ottobre

Le previsioni meteo per Mercoledì 2 Ottobre a Salsomaggiore Terme indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori freschi, con una massima che raggiungerà i 16°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che si attesterà attorno al 90% durante gran parte della giornata.

Nella notte, le condizioni inizieranno con pioggia leggera che continuerà fino alle prime ore del mattino. La temperatura si aggirerà intorno ai 14°C, con un’umidità elevata che toccherà il 95%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 7,8 km/h.

Durante la mattina, la situazione non migliorerà, poiché si prevedono piogge moderate fino alle 11:00, con accumuli che potranno arrivare a 2,56 mm. Le temperature percepite rimarranno stabili attorno ai 14°C, mentre l’umidità continuerà a mantenersi alta, intorno al 98%. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e il vento si presenterà come una leggera brezza proveniente da nord.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un graduale miglioramento, con il passaggio a un cielo coperto ma senza precipitazioni significative. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 16°C. La velocità del vento sarà contenuta, con intensità che non supererà i 5 km/h. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 89%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 14°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà al 100%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, ma non si prevedono piogge. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Salsomaggiore Terme nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità che potrebbe proseguire. Giovedì si prevede un lieve miglioramento, con possibilità di schiarite, mentre nel fine settimana potrebbero tornare condizioni di pioggia. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Salsomaggiore Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14.1° perc. +14° 0.15 mm 5.3 E max 7.8 Levante 95 % 1011 hPa 3 cielo coperto +13.9° perc. +13.9° prob. 70 % 6.2 E max 9.2 Levante 96 % 1009 hPa 6 pioggia leggera +13.8° perc. +13.8° 0.56 mm 4.7 NNE max 7.6 Grecale 97 % 1007 hPa 9 pioggia moderata +13.9° perc. +13.9° 2.56 mm 3.9 NNO max 6.4 Maestrale 98 % 1007 hPa 12 pioggia leggera +14.9° perc. +14.9° 0.21 mm 5.5 NO max 8.1 Maestrale 94 % 1006 hPa 15 cielo coperto +16° perc. +16° prob. 35 % 4.3 NNE max 3.7 Grecale 89 % 1006 hPa 18 cielo coperto +14.4° perc. +14.4° prob. 32 % 2.7 ENE max 3 Grecale 96 % 1007 hPa 21 cielo coperto +14.4° perc. +14.3° prob. 17 % 3.2 S max 3.6 Ostro 95 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:53

