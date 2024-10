Previsioni Meteo Salsomaggiore Terme: il bollettino per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Salsomaggiore Terme indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando intorno ai 15°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando il 90%. I venti saranno generalmente deboli, provenienti da est, con occasionali raffiche.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. L’umidità sarà molto alta, raggiungendo il 93%, e non si registreranno precipitazioni significative. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 0,6 km/h.

La mattina inizierà con pioggia leggera, che si intensificherà nel corso delle ore. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con picchi di 15,9°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e l’umidità continuerà a rimanere elevata, sfiorando il 99%. I venti, provenienti principalmente da est, si muoveranno a una velocità di circa 5-6 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni, con piogge che si presenteranno intermittenti. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 15°C, mentre il cielo rimarrà coperto. L’umidità si manterrà alta, attorno al 98%, e i venti continueranno a soffiare debolmente.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un graduale miglioramento, con la possibilità di schiarite, anche se il cielo rimarrà prevalentemente coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 15°C, mentre l’umidità rimarrà alta. Le precipitazioni si ridurranno, con solo sporadiche piogge leggere.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Salsomaggiore Terme mostrano un trend di stabilizzazione, con un possibile miglioramento delle condizioni meteo. Giovedì e Venerdì potrebbero portare schiarite e temperature in lieve aumento, mentre il fine settimana potrebbe riservare ulteriori sorprese meteorologiche. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Salsomaggiore Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.2° perc. +15.2° Assenti 0.6 SE max 2.7 Scirocco 93 % 1029 hPa 3 cielo coperto +14.8° perc. +14.8° prob. 6 % 1.9 S max 2.5 Ostro 95 % 1029 hPa 6 pioggia leggera +15.1° perc. +15.2° 0.46 mm 2.2 SE max 2.7 Scirocco 96 % 1029 hPa 9 pioggia moderata +15.6° perc. +15.8° 1.35 mm 4.4 E max 7 Levante 99 % 1030 hPa 12 pioggia leggera +15.7° perc. +15.9° 0.2 mm 6.4 ENE max 13.4 Grecale 98 % 1030 hPa 15 cielo coperto +15.4° perc. +15.6° prob. 71 % 5 E max 9.1 Levante 98 % 1029 hPa 18 cielo coperto +15.2° perc. +15.3° prob. 65 % 4.3 E max 6.2 Levante 98 % 1029 hPa 21 cielo coperto +15.1° perc. +15.2° prob. 54 % 2.3 ENE max 3.1 Grecale 98 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:50 e tramonta alle ore 18:17

