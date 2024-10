Previsioni Meteo Salsomaggiore Terme: il bollettino per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Salsomaggiore Terme si troverà ad affrontare condizioni di meteo particolarmente favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo sereno per l’intera giornata, senza alcuna previsione di precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con un massimo che raggiungerà i 19,6°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 6,7 km/h. L’umidità, sebbene alta, non influenzerà negativamente il comfort climatico.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14,2°C, con un cielo completamente sereno e una bassa copertura nuvolosa. La ventilazione sarà debole, proveniente da Ovest-Sud Ovest, con una velocità di circa 5,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 91%, ma senza alcuna incidenza sulle condizioni generali.

Nella mattina, il clima rimarrà stabile e sereno. Le temperature saliranno gradualmente, partendo da 13,1°C alle 06:00 fino a raggiungere i 19,4°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione continuerà a essere leggera, con velocità che varieranno tra 2,6 km/h e 6,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 70-80%, senza particolari effetti sul benessere.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 19,6°C alle 13:00, mantenendosi sopra i 18°C fino alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno e la ventilazione sarà moderata, con velocità che non supereranno i 4,8 km/h. Anche in questo frangente, l’umidità si manterrà attorno al 70-79%, ma non si prevedono disagi.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14,3°C alle 21:00. Anche in questo periodo, il cielo rimarrà sereno e la ventilazione sarà debole, con velocità che varieranno tra 4,3 km/h e 5,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’88%, senza alcun impatto significativo sul comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per Salsomaggiore Terme indicano una giornata di Mercoledì 30 Ottobre caratterizzata da condizioni climatiche ottimali, con temperature gradevoli e assenza di precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un leggero calo delle temperature, ma sempre con cieli sereni e ventilazione leggera. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno sicuramente favorevoli queste condizioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14° perc. +13.8° Assenti 5.9 OSO max 5.8 Libeccio 91 % 1025 hPa 4 cielo sereno +13.4° perc. +13.2° Assenti 5.1 OSO max 5 Libeccio 90 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.1° perc. +13.8° Assenti 5.9 SO max 6 Libeccio 87 % 1025 hPa 10 cielo sereno +18.4° perc. +18.2° Assenti 4.9 N max 4 Tramontana 73 % 1025 hPa 13 cielo sereno +19.6° perc. +19.4° Assenti 4.8 NE max 3.3 Grecale 70 % 1024 hPa 16 cielo sereno +16.4° perc. +16.3° Assenti 2.1 SE max 2 Scirocco 85 % 1023 hPa 19 cielo sereno +14.8° perc. +14.6° Assenti 4.9 SO max 4.9 Libeccio 89 % 1024 hPa 22 cielo sereno +14° perc. +13.7° Assenti 4.3 OSO max 4.1 Libeccio 87 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 17:07

