Previsioni Meteo Salsomaggiore Terme: tutti i dettagli per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Salsomaggiore Terme di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature che oscilleranno attorno ai 12°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sempre più coperto, raggiungendo un picco di copertura nuvolosa del 98% intorno a mezzogiorno. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i 17°C nel pomeriggio.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con nubi sparse e temperature comprese tra 11,3°C e 12°C, accompagnate da una leggera brezza proveniente da sud. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87-92%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1018 hPa.

Durante la mattina, il cielo diventerà coperto, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 14°C entro le 8:00. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno all’83-87%, e la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature toccheranno un massimo di 17,4°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori che si attesteranno attorno all’8%. L’intensità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 71-73%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente.

La sera vedrà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità aumenterà, raggiungendo valori attorno all’85-88%. Anche in questo caso, il vento sarà debole, con direzione prevalentemente ovest-sud-ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Salsomaggiore Terme indicano una giornata di Sabato 12 Ottobre caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso, con temperature che si manterranno moderate. Nei giorni successivi, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un incremento delle temperature. Tuttavia, per avere un quadro più chiaro, sarà opportuno seguire gli aggiornamenti delle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Salsomaggiore Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12° perc. +11.6° Assenti 3 SSO max 4.4 Libeccio 87 % 1017 hPa 3 nubi sparse +11.5° perc. +11° Assenti 3.3 S max 4.5 Ostro 91 % 1018 hPa 6 nubi sparse +11.6° perc. +11.2° Assenti 3.1 SSO max 4 Libeccio 91 % 1018 hPa 9 cielo coperto +15.4° perc. +15.1° Assenti 5.7 ENE max 5.3 Grecale 79 % 1019 hPa 12 cielo coperto +17.3° perc. +17° Assenti 5.4 ENE max 4 Grecale 71 % 1018 hPa 15 cielo coperto +17.2° perc. +16.9° prob. 8 % 4.2 NNE max 2.5 Grecale 73 % 1017 hPa 18 cielo coperto +14.9° perc. +14.6° Assenti 2 O max 2.3 Ponente 84 % 1018 hPa 21 cielo coperto +13.9° perc. +13.6° Assenti 6.4 OSO max 7.2 Libeccio 87 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 18:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.