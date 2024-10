Previsioni Meteo San Cataldo: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a San Cataldo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 18,4°C e i 22,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 15 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto alta, con valori che raggiungeranno il 91% nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo coperto nelle ore successive. La mattina inizierà con temperature in aumento, che raggiungeranno i 20,3°C alle 07:00, mantenendo una copertura nuvolosa dell’89%. Il vento si presenterà leggero, proveniente da sud-sud est, con una velocità di circa 7 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 22,9°C intorno alle 12:00, per poi iniziare a scendere gradualmente. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con un cielo coperto che si manterrà per gran parte della giornata. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, con valori che non supereranno il 10%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 18,9°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con un aumento della probabilità di pioggia fino al 36%. L’umidità si manterrà alta, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Cataldo evidenziano un trend di stabilità, con temperature che rimarranno miti e una copertura nuvolosa persistente. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio le variazioni della nuvolosità e dell’umidità, che potrebbero influenzare le condizioni generali.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a San Cataldo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.6° perc. +18.8° Assenti 2.9 OSO max 6 Libeccio 87 % 1022 hPa 4 nubi sparse +18.7° perc. +18.9° Assenti 3.2 SSE max 6.6 Scirocco 86 % 1023 hPa 7 cielo coperto +20.3° perc. +20.5° Assenti 7.3 SSE max 11.4 Scirocco 79 % 1025 hPa 10 cielo coperto +22.6° perc. +22.4° Assenti 10.7 SE max 15.2 Scirocco 58 % 1025 hPa 13 nubi sparse +22.7° perc. +22.6° prob. 5 % 9.4 SE max 12.8 Scirocco 61 % 1025 hPa 16 cielo coperto +19.9° perc. +20.1° prob. 14 % 3.4 E max 7.8 Levante 81 % 1025 hPa 19 nubi sparse +18.9° perc. +19.2° prob. 24 % 2.6 SE max 8.3 Scirocco 88 % 1026 hPa 22 cielo coperto +18.8° perc. +19.1° prob. 36 % 2.2 SE max 11.3 Scirocco 91 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:09

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.