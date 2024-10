Previsioni Meteo San Cataldo: tutti i dettagli per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 28 Ottobre, San Cataldo si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto al mattino, con un graduale miglioramento nel pomeriggio e nella sera. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 22,7°C intorno a mezzogiorno. La presenza di nuvole sparse e una leggera brezza accompagneranno la giornata, rendendo l’atmosfera piuttosto gradevole.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 83%, mentre la velocità del vento sarà di circa 4,4 km/h proveniente da Sud Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, ma non si registreranno precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle ore 12:00, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 22,7°C. La copertura nuvolosa sarà massima, con valori che toccheranno il 100%. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra i 3,6 km/h e i 6,7 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 56%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo si schiarirà e si presenterà con poche nuvole. Le temperature si manterranno attorno ai 21,7°C alle ore 14:00, mentre la copertura nuvolosa scenderà al 19%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo il clima piacevole. L’umidità si stabilizzerà attorno al 61%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con un cielo che si presenterà ancora con poche nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,5°C alle ore 20:00, mentre l’umidità rimarrà attorno all’80%. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera gradevole per eventuali attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Cataldo indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso, ma con un miglioramento significativo nel pomeriggio e nella sera. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, favorendo condizioni meteorologiche più stabili e piacevoli. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere momenti all’aperto.

