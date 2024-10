Previsioni Meteo San Cataldo: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, San Cataldo si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente serene durante le prime ore, seguite da un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19,1°C e i 27,4°C, con una leggera diminuzione prevista nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 11,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 70% nelle ore serali, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con temperature che si manterranno intorno ai 19°C. La mattina inizierà con un clima piacevole, con temperature che raggiungeranno i 27°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà assente fino a metà mattina, permettendo al sole di riscaldare l’atmosfera.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo diventerà parzialmente nuvoloso con l’aumento della copertura nuvolosa fino al 79%. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 25,8°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il clima asciutto.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà ulteriormente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, mentre l’umidità aumenterà, creando una sensazione di freschezza. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, con probabilità di precipitazioni molto basse.

In conclusione, le previsioni meteo per San Cataldo indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno e un progressivo aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. I prossimi giorni potrebbero continuare a presentare condizioni simili, con temperature gradevoli e una leggera instabilità atmosferica. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a San Cataldo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.7° perc. +19.2° Assenti 3.4 OSO max 4.5 Libeccio 57 % 1015 hPa 4 cielo sereno +19.3° perc. +18.9° Assenti 3 SO max 4.5 Libeccio 61 % 1013 hPa 7 cielo sereno +23.5° perc. +23.2° Assenti 2.1 E max 3.7 Levante 51 % 1013 hPa 10 cielo sereno +27° perc. +27° Assenti 6.8 SE max 9 Scirocco 43 % 1012 hPa 13 nubi sparse +27.1° perc. +27.3° Assenti 5.7 SE max 10.3 Scirocco 46 % 1011 hPa 16 nubi sparse +24.5° perc. +24.6° Assenti 3.6 NNE max 7.9 Grecale 60 % 1011 hPa 19 cielo coperto +22.2° perc. +22.4° prob. 5 % 2.9 ONO max 5 Maestrale 70 % 1012 hPa 22 nubi sparse +21.5° perc. +21.6° prob. 6 % 4.6 O max 7.3 Ponente 72 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:36

