Previsioni Meteo San Cataldo: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

Nella giornata di Venerdì 11 Ottobre, San Cataldo si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con una leggera presenza di nuvole nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 17,5°C a un massimo di 26,3°C, con una sensazione di caldo moderato. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che potrebbero raggiungere i 25,2 km/h nel pomeriggio. L’umidità si presenterà in un range compreso tra il 52% e il 80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1016 hPa.

Durante la notte, il cielo sarà coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 98%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord Ovest, con raffiche che potranno toccare i 11,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 73%, creando una sensazione di maggiore umidità.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto fino alle prime ore, ma a partire dalle 08:00, si assisterà a un parziale miglioramento con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 25°C entro le 09:00. La velocità del vento continuerà a mantenersi attorno ai 10 km/h, mentre l’umidità inizierà a scendere, portandosi al 60%.

Il pomeriggio porterà un netto miglioramento, con cielo sereno e temperature che toccheranno il picco di 26,3°C intorno alle 12:00. Le condizioni di bel tempo si manterranno fino a sera, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. L’umidità si stabilizzerà attorno al 52%, rendendo l’atmosfera più gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi verso i 17°C. Il cielo rimarrà sereno, favorendo un clima piacevole per le attività all’aperto. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi su valori più contenuti.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Cataldo nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteorologiche, con un predominio di cieli sereni e temperature gradevoli. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, rendendo questa settimana particolarmente favorevole per attività all’aperto e momenti di relax.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a San Cataldo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.9° perc. +21.9° Assenti 8.3 NO max 11.7 Maestrale 70 % 1011 hPa 4 cielo coperto +21.1° perc. +21.2° Assenti 9.1 NO max 13.5 Maestrale 77 % 1011 hPa 7 cielo coperto +23.3° perc. +23.5° prob. 7 % 9.5 NNO max 14.4 Maestrale 70 % 1013 hPa 10 nubi sparse +25.8° perc. +25.9° Assenti 6.8 N max 13.6 Tramontana 56 % 1013 hPa 13 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 12.6 N max 18 Tramontana 52 % 1012 hPa 16 cielo sereno +22° perc. +21.9° Assenti 16.9 NNO max 24.7 Maestrale 64 % 1013 hPa 19 poche nuvole +18.7° perc. +18.6° Assenti 13.3 NNO max 19.8 Maestrale 75 % 1015 hPa 22 cielo sereno +17.8° perc. +17.6° Assenti 11.1 NO max 15.6 Maestrale 72 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:23

