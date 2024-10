Previsioni Meteo San Donato Milanese: il bollettino per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a San Donato Milanese indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 19,2°C nel pomeriggio, mentre la notte precedente avrà visto temperature minime di circa 13,1°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con punte del 100% nelle ore centrali della giornata. I venti saranno generalmente leggeri, provenienti principalmente da ovest, con velocità che varieranno tra i 4,1 km/h e i 8,9 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che scenderà fino a 13,1°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 86%. Con il passare delle ore, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, che si presenteranno sparse, ma senza precipitazioni significative.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 18,6°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà attorno al 60%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1018 hPa. I venti saranno leggeri, con una velocità che si aggirerà intorno ai 8 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 19,2°C alle ore 14:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che si attesteranno attorno al 100%. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 60%. I venti continueranno a soffiare debolmente, rendendo la giornata gradevole nonostante la presenza delle nuvole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con un passaggio a nubi sparse. Le temperature scenderanno a 15,6°C alle ore 20:00, e l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 79%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1020 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Donato Milanese nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una prevalenza di cielo nuvoloso. Si prevede un lieve miglioramento a partire da lunedì, con un possibile aumento della presenza di sole. Tuttavia, per ora, la giornata di Domenica si presenterà nel complesso tranquilla, ideale per attività all’aperto, purché si tenga conto della copertura nuvolosa.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a San Donato Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.6° perc. +14.3° Assenti 6.1 O max 7.9 Ponente 86 % 1018 hPa 3 nubi sparse +13.4° perc. +13° Assenti 7.4 ONO max 11.2 Maestrale 84 % 1018 hPa 6 cielo coperto +13.1° perc. +12.6° Assenti 6.6 ONO max 10.8 Maestrale 81 % 1018 hPa 9 cielo coperto +16.1° perc. +15.5° Assenti 7.9 O max 12.5 Ponente 65 % 1019 hPa 12 cielo coperto +18.6° perc. +18.1° Assenti 8.7 OSO max 12.3 Libeccio 60 % 1018 hPa 15 cielo coperto +19.1° perc. +18.7° Assenti 6.7 OSO max 10.6 Libeccio 62 % 1017 hPa 18 nubi sparse +16.4° perc. +16.1° Assenti 4.6 NO max 4.7 Maestrale 76 % 1018 hPa 21 nubi sparse +15.2° perc. +14.9° Assenti 2.9 SE max 3 Scirocco 81 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.