Previsioni Meteo San Donato Milanese: il bollettino per domani giovedì 31 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a San Donato Milanese indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, che si trasformerà in condizioni di cielo coperto nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con un picco di 20°C atteso nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con direzione variabile, e non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si manterrà attorno all’84%. La calma del vento favorirà una sensazione di tranquillità, rendendo la notte particolarmente piacevole.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 15%, e l’umidità inizierà a diminuire, portandosi al 60% entro le ore centrali della giornata. La leggera brezza da sud-ovest garantirà un clima fresco e gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento significativo, con l’arrivo di nuvole che porteranno a un cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con un picco massimo di 20°C previsto per le ore 13:00. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 59%, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 2 e i 3 km/h.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con cielo coperto e temperature in calo fino a 15°C. L’umidità si attesterà intorno al 79%, e il vento continuerà a essere debole, rendendo la serata tranquilla e senza particolari disagi.

In conclusione, le previsioni meteo per San Donato Milanese nei prossimi giorni indicano un lieve abbassamento delle temperature, con possibilità di cieli nuvolosi e qualche pioggia sporadica. Tuttavia, non si prevedono eventi meteorologici estremi, e il clima rimarrà generalmente mite. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare della giornata di Giovedì per godere di un clima favorevole, prima dell’arrivo di condizioni più variabili nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a San Donato Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.9° perc. +14.6° Assenti 0.8 ONO max 1.1 Maestrale 84 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.1° perc. +13.8° Assenti 2 OSO max 2 Libeccio 87 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.2° perc. +13.9° Assenti 2.8 OSO max 3.2 Libeccio 86 % 1026 hPa 10 cielo sereno +18.1° perc. +17.7° Assenti 1.9 SO max 1.2 Libeccio 68 % 1026 hPa 13 cielo coperto +20° perc. +19.6° Assenti 2.4 SSO max 1.7 Libeccio 59 % 1024 hPa 16 cielo coperto +18° perc. +17.6° Assenti 3.7 SSO max 3.9 Libeccio 68 % 1024 hPa 19 cielo coperto +16.4° perc. +16.1° Assenti 2.3 SO max 2.6 Libeccio 76 % 1025 hPa 22 nubi sparse +15.3° perc. +15° Assenti 1.3 SO max 1.5 Libeccio 81 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:07

