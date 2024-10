Previsioni Meteo San Donato Milanese: il bollettino per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 14 Ottobre a San Donato Milanese indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che varieranno tra i 14,3°C e i 17,7°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, raggiungendo il 100% durante gran parte della giornata. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 1 km/h e 5,6 km/h, prevalentemente da sud-ovest. Non si prevedono precipitazioni, il che suggerisce una giornata asciutta, ma con un alto tasso di umidità che si attesterà intorno al 90%.

Durante la notte, le condizioni meteo a San Donato Milanese presenteranno un cielo con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 14,5°C. La copertura nuvolosa sarà del 34%, mentre la velocità del vento sarà di 2,8 km/h proveniente da nord-nord ovest. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 90%.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto con temperature che saliranno fino a 16°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà alta. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 3,3 km/h. Le condizioni di umidità e pressione atmosferica, che si attesterà intorno ai 1020 hPa, contribuiranno a mantenere un clima fresco e umido.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 17,7°C, ma il cielo rimarrà coperto. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che si attesteranno attorno al 99%. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che varieranno tra 1 km/h e 4,4 km/h. L’umidità, sebbene alta, potrebbe iniziare a scendere leggermente verso la sera.

La sera porterà un cambiamento, con il cielo che si schiarirà parzialmente, mostrando nubi sparse. Le temperature scenderanno a circa 14°C, con un’umidità che rimarrà elevata. I venti saranno leggeri, mantenendo una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Donato Milanese indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori freschi. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera oscillazione delle temperature, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni generali. Gli amanti del sole dovranno attendere ulteriori sviluppi per godere di giornate più soleggiate.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a San Donato Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.5° perc. +14.4° Assenti 2.8 NNO max 3.4 Maestrale 90 % 1019 hPa 3 nubi sparse +13.9° perc. +13.7° Assenti 2.3 E max 2.6 Levante 91 % 1019 hPa 6 nubi sparse +14.3° perc. +14.1° Assenti 5.4 E max 7.8 Levante 88 % 1019 hPa 9 cielo coperto +15.1° perc. +14.8° Assenti 4.5 NE max 5.8 Grecale 81 % 1021 hPa 12 cielo coperto +16.4° perc. +16.1° Assenti 1.7 SSE max 2.5 Scirocco 78 % 1020 hPa 15 cielo coperto +17.7° perc. +17.5° Assenti 3.9 SO max 5.3 Libeccio 76 % 1018 hPa 18 nubi sparse +15.4° perc. +15.3° Assenti 4 SO max 4.1 Libeccio 88 % 1019 hPa 21 nubi sparse +14.7° perc. +14.6° Assenti 1.5 SO max 1.6 Libeccio 92 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 18:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.