Previsioni Meteo San Donato Milanese: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

Le previsioni meteo per San Donato Milanese di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 13°C, mentre nella mattina si assisterà a un leggero aumento, con valori che raggiungeranno i 18°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà alta, con percentuali che varieranno dal 70% al 100% nel corso della giornata. I venti saranno generalmente deboli, con velocità comprese tra 2,8 km/h e 6,8 km/h, provenienti principalmente da direzioni meridionali.

Nella notte, il cielo si presenterà inizialmente con poche nuvole, ma rapidamente si coprirà, raggiungendo una copertura nuvolosa del 92%. Le temperature scenderanno fino a 12,4°C e l’umidità si manterrà alta, attorno all’86%. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1018 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 17,3°C alle 11:00. L’umidità inizierà a scendere leggermente, ma rimarrà comunque elevata. La velocità del vento sarà molto bassa, con valori che non supereranno i 3 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero miglioramento con l’alternanza di nubi sparse e cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, con una leggera diminuzione verso le ore 16:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 11-14%. I venti si faranno leggermente più intensi, raggiungendo i 6,8 km/h.

La sera continuerà a mantenere un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 14°C. L’umidità aumenterà nuovamente, superando l’80%. I venti saranno deboli, con velocità che varieranno tra 3 km/h e 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Donato Milanese nei prossimi giorni non mostrano significative variazioni. Si prevede un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe farsi vedere solo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a San Donato Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +13° perc. +12.7° Assenti 5.6 ENE max 5.7 Grecale 86 % 1017 hPa 3 cielo coperto +12.4° perc. +12° Assenti 4.6 ENE max 4.6 Grecale 86 % 1018 hPa 6 cielo coperto +12.2° perc. +11.7° Assenti 3 ENE max 3.2 Grecale 86 % 1019 hPa 9 cielo coperto +15.6° perc. +15° Assenti 1.4 SE max 2.6 Scirocco 71 % 1019 hPa 12 cielo coperto +18° perc. +17.4° Assenti 1.5 SSE max 3.3 Scirocco 62 % 1018 hPa 15 nubi sparse +17.9° perc. +17.4° prob. 11 % 4.9 S max 4.8 Ostro 64 % 1017 hPa 18 cielo coperto +15.3° perc. +15° prob. 5 % 5.8 OSO max 9.1 Libeccio 79 % 1018 hPa 21 cielo coperto +14.8° perc. +14.4° Assenti 3.3 O max 3.2 Ponente 81 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:37

