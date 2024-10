Previsioni Meteo San Donato Milanese: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a San Donato Milanese indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo nelle prime ore, con piogge persistenti che accompagneranno la mattinata. Con l’avanzare della giornata, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole e l’arrivo di schiarite nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +12,6°C e +16,2°C.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di circa +15,4°C. Si registreranno piogge leggere, con una copertura nuvolosa al 92% e una probabilità di precipitazioni del 43%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da est, con raffiche che raggiungeranno i 27,5 km/h.

Durante la mattina, le condizioni meteo non miglioreranno immediatamente. La pioggia moderata continuerà a cadere, con temperature che si attesteranno intorno ai +15,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni saranno più intense, con accumuli che potranno raggiungere i 3,43 mm entro le ore 08:00. La probabilità di pioggia sarà alta, con valori che si aggireranno attorno al 98%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo. Le piogge si attenueranno e il cielo passerà a una condizione di cielo coperto e, successivamente, a nubi sparse. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +16,2°C alle ore 15:00. La velocità del vento sarà più contenuta, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. La probabilità di pioggia scenderà notevolmente, attestandosi intorno al 32%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà sereno. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i +12,6°C entro le ore 23:00. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno all’82%, mentre la pressione atmosferica aumenterà, raggiungendo i 1006 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Donato Milanese nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilizzazione. Venerdì e Sabato si prevede un clima più asciutto e soleggiato, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, non si escludono possibili variazioni meteo, quindi sarà opportuno rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a San Donato Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.4° perc. +15.4° prob. 43 % 10.9 E max 27.5 Levante 91 % 1003 hPa 3 pioggia leggera +15.4° perc. +15.4° 0.44 mm 11.4 E max 26.6 Levante 95 % 1000 hPa 6 pioggia moderata +15.3° perc. +15.3° 1.16 mm 9.1 ESE max 27.5 Scirocco 94 % 999 hPa 9 pioggia moderata +15.1° perc. +15.2° 2.28 mm 5 SE max 17.8 Scirocco 98 % 1000 hPa 12 pioggia leggera +15.4° perc. +15.5° 0.37 mm 2.2 S max 10.5 Ostro 97 % 1000 hPa 15 cielo coperto +16.2° perc. +16.2° prob. 62 % 1 O max 5.8 Ponente 93 % 1000 hPa 18 nubi sparse +14.7° perc. +14.7° prob. 32 % 6.4 ONO max 7.6 Maestrale 94 % 1002 hPa 21 cielo sereno +13.4° perc. +13° Assenti 6.6 NO max 10.5 Maestrale 85 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:41

