Previsioni Meteo San Giorgio a Cremano: il bollettino per domani lunedì 14 ottobre

Nella giornata di Lunedì 14 Ottobre, San Giorgio a Cremano si troverà a vivere condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da un inizio di giornata prevalentemente sereno, che si trasformerà in un pomeriggio e una sera con una copertura nuvolosa crescente. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 22,7°C nel corso della giornata. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, il cielo presenterà nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 83%, mentre l’umidità si manterrà attorno al 67%. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1020 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature che raggiungeranno i 22,1°C entro le 10:00. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente sud-sud ovest. L’umidità scenderà progressivamente, toccando il 54% intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno le temperature a stabilizzarsi attorno ai 22,6°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 7 e i 10 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 53%, mantenendo un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà sempre più coperto, con temperature che scenderanno a 20,6°C entro le 20:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 97%. Anche in questo frangente, la velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giorgio a Cremano indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un progressivo aumento della nuvolosità. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, sarà opportuno monitorare le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti e prepararsi a un clima più variabile.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a San Giorgio a Cremano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.4° perc. +19.2° Assenti 5.1 NO max 6.3 Maestrale 67 % 1020 hPa 3 cielo coperto +18.8° perc. +18.6° Assenti 3.1 NNO max 4.5 Maestrale 70 % 1019 hPa 6 nubi sparse +18.6° perc. +18.3° Assenti 2.8 NE max 3.6 Grecale 69 % 1019 hPa 9 cielo sereno +21.4° perc. +21.1° Assenti 2.2 S max 3.1 Ostro 58 % 1020 hPa 12 cielo sereno +22.7° perc. +22.4° Assenti 9.5 OSO max 7.8 Libeccio 54 % 1019 hPa 15 nubi sparse +22.2° perc. +21.9° Assenti 10 OSO max 8.4 Libeccio 55 % 1018 hPa 18 nubi sparse +20.9° perc. +20.7° Assenti 6.7 ONO max 7.5 Maestrale 62 % 1019 hPa 21 cielo coperto +20.4° perc. +20.2° Assenti 4.8 ONO max 5.5 Maestrale 67 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:19

