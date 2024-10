Previsioni Meteo San Giorgio a Cremano: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 28 Ottobre, San Giorgio a Cremano si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni meteo indicano una progressiva copertura nuvolosa nel corso della giornata, con picchi di umidità che raggiungeranno il 70%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni settentrionali, e non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19,1°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La copertura nuvolosa sarà limitata, con una percentuale che varierà dal 16% al 23%. I venti saranno deboli, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

Con l’arrivo della mattina, ci si aspetta un incremento della nuvolosità, che porterà a un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature saliranno, raggiungendo i 22,1°C intorno alle 10:00. L’umidità si manterrà attorno al 52%, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 0,5 km/h e i 6,2 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà sempre più coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 97% alle 15:00. Le temperature massime si stabiliranno attorno ai 22,9°C, mentre l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 54%. Anche in questo frangente, i venti saranno leggeri, con intensità che non supereranno i 8,1 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo continueranno a mantenersi stabili, con un cielo coperto che si manterrà fino a notte fonda. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 20°C. L’umidità si stabilizzerà attorno al 59%, mentre la velocità del vento rimarrà bassa, con raffiche che non supereranno i 5,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giorgio a Cremano indicano una giornata caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, senza particolari eventi meteorologici da segnalare. Nei giorni successivi, si prevede una continuità di queste condizioni, con temperature simili e una copertura nuvolosa che potrebbe persistere. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle attività all’aperto, mentre chi cerca il sole dovrà pazientare per un miglioramento delle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a San Giorgio a Cremano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +18.8° perc. +18.6° Assenti 4.7 N max 5.1 Tramontana 70 % 1024 hPa 4 nubi sparse +18.2° perc. +17.9° Assenti 5.1 N max 5.6 Tramontana 70 % 1024 hPa 7 poche nuvole +19° perc. +18.6° Assenti 6.2 NE max 7.3 Grecale 63 % 1025 hPa 10 nubi sparse +22.1° perc. +21.7° Assenti 0.5 OSO max 4.1 Libeccio 52 % 1025 hPa 13 cielo coperto +22.9° perc. +22.6° Assenti 4.3 OSO max 5.7 Libeccio 52 % 1023 hPa 16 cielo coperto +21.4° perc. +21.1° Assenti 7.2 O max 8.1 Ponente 57 % 1023 hPa 19 nubi sparse +20.7° perc. +20.4° Assenti 3.1 NNO max 4.3 Maestrale 59 % 1023 hPa 22 nubi sparse +20.1° perc. +19.8° Assenti 4 NNO max 4.8 Maestrale 62 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 17:00

