Previsioni Meteo San Giorgio a Cremano: tutti i dettagli per domani sabato 12 ottobre

Le previsioni meteo per San Giorgio a Cremano di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 18°C e i 22°C, mentre il vento si presenterà debole, con velocità che non supereranno i 10 km/h. L’umidità sarà moderata, con valori che varieranno tra il 55% e il 77% durante la giornata.

Nella notte, si osserveranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 74%, e il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 3,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 72%, garantendo un clima piuttosto umido.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno con temperature in aumento. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 19,9°C e una copertura nuvolosa ridotta al 1%. Il vento sarà leggero, proveniente da Est-Sud Est, con velocità di circa 3,4 km/h. Le condizioni meteo continueranno a migliorare, raggiungendo i 22°C intorno a mezzogiorno, con un’umidità che scenderà fino al 57%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo inizierà a coprirsi di nubi sparse. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 21°C e la copertura nuvolosa aumenterà fino al 62%. Il vento continuerà a soffiare da Sud Ovest, mantenendo una velocità moderata di circa 9,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 56%.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 19°C. Il vento si farà più leggero, con velocità che varieranno tra 2,4 km/h e 6,4 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 65%.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giorgio a Cremano indicano una giornata di Sabato 12 Ottobre con condizioni meteo favorevoli, ideale per attività all’aperto, soprattutto nella mattina. Tuttavia, si consiglia di tenere in considerazione l’aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di temperature simili, con possibilità di variazioni nelle condizioni meteo, quindi sarà opportuno rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.7° perc. +18.5° Assenti 3.5 NE max 3.7 Grecale 72 % 1016 hPa 3 nubi sparse +18.1° perc. +17.9° Assenti 4.5 ENE max 4.4 Grecale 74 % 1016 hPa 6 nubi sparse +18° perc. +17.8° Assenti 3 ENE max 4 Grecale 74 % 1017 hPa 9 cielo sereno +20.8° perc. +20.6° Assenti 4.1 SSO max 4.4 Libeccio 62 % 1018 hPa 12 cielo sereno +22° perc. +21.7° Assenti 8.4 SO max 6.4 Libeccio 57 % 1017 hPa 15 nubi sparse +21.4° perc. +21° Assenti 9.2 SO max 7.4 Libeccio 56 % 1017 hPa 18 nubi sparse +20.1° perc. +19.8° Assenti 6.4 O max 7.1 Ponente 62 % 1018 hPa 21 nubi sparse +19.5° perc. +19.2° Assenti 2.4 O max 3 Ponente 65 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:22

