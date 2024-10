Previsioni Meteo San Giorgio a Cremano: tutti i dettagli per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 1 Novembre, San Giorgio a Cremano si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà per lo più limpido durante gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 17,6°C al mattino fino a un massimo di 22,9°C nel pomeriggio. La presenza di poche nuvole nel pomeriggio e in serata non influenzerà significativamente il bel tempo atteso. I venti saranno leggeri, con una velocità che si attesterà intorno ai 10 km/h, provenienti principalmente da direzione ovest.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 19°C, con un cielo sereno e una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. La mattina inizierà con temperature fresche, attorno ai 17,6°C, e un cielo completamente sereno. L’umidità si attesterà attorno al 52%, garantendo un inizio di giornata gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo il picco di 22,9°C intorno alle 13:00. Le condizioni di cielo rimarranno per lo più sereno, con solo poche nuvole che faranno la loro comparsa. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 11 km/h, ma senza creare disagi. L’umidità si manterrà su valori accettabili, intorno al 33%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 19°C. Il cielo si presenterà con nubi sparse, ma senza precipitazioni previste. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 61%, mentre i venti continueranno a soffiare leggeri.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giorgio a Cremano indicano una giornata di Venerdì 1 Novembre caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli, con temperature miti e un cielo per lo più sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e poche variazioni significative. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un fine settimana all’insegna della stabilità meteorologica.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.9° perc. +18.2° Assenti 3.9 NE max 5.6 Grecale 54 % 1023 hPa 4 cielo sereno +17.9° perc. +17.2° Assenti 5.8 NNE max 6.5 Grecale 54 % 1023 hPa 7 cielo sereno +18.5° perc. +17.6° Assenti 4.9 NE max 5.8 Grecale 48 % 1024 hPa 10 cielo sereno +21.6° perc. +20.8° Assenti 2.6 NO max 4 Maestrale 36 % 1024 hPa 13 poche nuvole +22.9° perc. +22.1° Assenti 7.8 O max 7.3 Ponente 33 % 1023 hPa 16 poche nuvole +21° perc. +20.3° Assenti 10.9 ONO max 12.9 Maestrale 43 % 1022 hPa 19 poche nuvole +19.9° perc. +19.4° Assenti 7.5 NO max 8.9 Maestrale 56 % 1023 hPa 22 nubi sparse +19.1° perc. +18.7° Assenti 4.4 NNO max 5 Maestrale 62 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 16:55

