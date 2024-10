Previsioni Meteo San Giorgio a Cremano: tutti i dettagli per il weekend 4 – 6 Ottobre

MeteoWeb

Venerdì 4 Ottobre

Nella notte di Venerdì 4 Ottobre, il tempo si presenterà con un cielo coperto e una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 20,2°C, con una temperatura percepita di 20,3°C. La velocità del vento sarà di 19,1 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 30,1 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, attorno all’80%, ma non si registreranno piogge significative. L’umidità si manterrà al 77%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1005 hPa.

Proseguendo nella mattina, il meteo migliorerà leggermente, con nubi sparse e una copertura nuvolosa che scenderà al 47%. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 20,1°C, con una temperatura percepita di 20,2°C. La velocità del vento si ridurrà a 17,1 km/h, mantenendo una direzione Ovest-Sud Ovest. La probabilità di pioggia scenderà al 23%, e l’umidità rimarrà al 77%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, con una temperatura massima di 21,4°C e una temperatura percepita di 20,9°C. La velocità del vento sarà di 19,8 km/h, e la probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attorno al 9%. L’umidità si manterrà al 51%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1010 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un cielo sereno. Le temperature scenderanno a circa 19,8°C, con una temperatura percepita di 19,3°C. La velocità del vento sarà di 9,3 km/h, e la probabilità di pioggia sarà molto bassa, attorno al 4%. L’umidità si attesterà al 54%, con una pressione atmosferica di 1012 hPa.

Sabato 5 Ottobre

Nella notte di Sabato 5 Ottobre, il tempo si presenterà con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 12%. La temperatura si attesterà intorno ai 18,6°C, con una temperatura percepita di 18,3°C. La velocità del vento sarà di 9,4 km/h, proveniente da Sud, con raffiche che raggiungeranno i 12,6 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà attorno al 67%, con una leggera intensità di pioggia.

Durante la mattina, la situazione meteorologica non migliorerà molto, con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che rimarrà bassa, attorno al 14%. La temperatura si manterrà sui 18,6°C, con una temperatura percepita di 18,3°C. La velocità del vento aumenterà leggermente a 10,4 km/h, proveniente da Sud-Sud Est. La probabilità di pioggia sarà del 68%, e l’umidità si attesterà al 67%.

Nel pomeriggio, il tempo migliorerà, con un passaggio a un cielo sereno e una copertura nuvolosa che scenderà al 3%. La temperatura raggiungerà i 20,9°C, con una temperatura percepita di 20,3°C. La velocità del vento sarà di 12,9 km/h, mantenendo una direzione Ovest-Sud Ovest. Non si registreranno precipitazioni, e l’umidità sarà al 48%.

Nella sera, il cielo rimarrà sereno, con temperature che scenderanno a 18,9°C e una temperatura percepita di 18,4°C. La velocità del vento sarà di 4,2 km/h, e non si prevedono piogge. L’umidità si attesterà al 60%, con una pressione atmosferica di 1015 hPa.

Domenica 6 Ottobre

Nella notte di Domenica 6 Ottobre, il meteo si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa del 4%. La temperatura sarà di 18,2°C, con una temperatura percepita di 17,5°C. La velocità del vento sarà di 2,8 km/h, proveniente da Nord. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 56%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno a 18,1°C e una temperatura percepita di 17,5°C. La velocità del vento sarà di 3 km/h, mantenendo una direzione Nord-Nord Est. Non ci saranno precipitazioni, e l’umidità si manterrà al 57%.

Nel pomeriggio, il tempo continuerà a essere favorevole, con un cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 20,8°C. La velocità del vento sarà di 12,3 km/h, proveniente da Ovest. Non si registreranno precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 53%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno, con temperature che scenderanno a 18,9°C e una temperatura percepita di 18,4°C. La velocità del vento sarà di 4,2 km/h, e non si prevedono piogge. L’umidità si attesterà al 60%, con una pressione atmosferica di 1015 hPa.

In conclusione, il fine settimana si presenterà con un inizio piovoso, ma si prevede un miglioramento significativo nel corso di Sabato, con un clima sereno e temperature gradevoli. Domenica si confermerà come una giornata ideale per attività all’aperto, con cieli sereni e temperature miti.

