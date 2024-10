Previsioni Meteo San Giovanni in Persiceto: il bollettino per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 27 Ottobre, San Giovanni in Persiceto si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni meteo indicano una progressiva diminuzione della temperatura nel corso della giornata, con un picco massimo attorno ai 20,4°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà significativa, raggiungendo il 97% in serata, mentre le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, con valori che non supereranno il 35%.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature si attesteranno intorno ai 15,9°C, con una leggera brezza proveniente da est. L’umidità sarà elevata, mantenendosi attorno al 96%.

Nella mattina, le condizioni non subiranno sostanziali variazioni, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 20°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo sempre più grigio. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori che non supereranno i 6,5 km/h.

Il pomeriggio porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,4°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, intorno al 76%. Le probabilità di pioggia aumenteranno leggermente, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 17°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità continuerà a mantenersi alta, intorno al 92%. Le condizioni di vento saranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la serata.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giovanni in Persiceto indicano una giornata di Domenica caratterizzata da un clima mite, ma con un cielo prevalentemente nuvoloso. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un incremento della probabilità di pioggia, rendendo opportuno prepararsi a condizioni meteorologiche più instabili.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a San Giovanni in Persiceto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.9° perc. +16° prob. 19 % 4.8 ENE max 6.8 Grecale 96 % 1022 hPa 3 nubi sparse +15.4° perc. +15.5° Assenti 3 E max 4.2 Levante 96 % 1021 hPa 6 nubi sparse +15.2° perc. +15.2° Assenti 1.3 SSE max 2.4 Scirocco 95 % 1022 hPa 9 nubi sparse +18.4° perc. +18.5° Assenti 2 NE max 2.3 Grecale 85 % 1023 hPa 12 nubi sparse +20.3° perc. +20.4° prob. 12 % 6.5 NNE max 5.3 Grecale 77 % 1023 hPa 15 cielo coperto +20° perc. +20.2° prob. 27 % 4.1 N max 4.6 Tramontana 79 % 1023 hPa 18 cielo coperto +18.3° perc. +18.5° prob. 25 % 3.3 NO max 4.1 Maestrale 88 % 1025 hPa 21 cielo coperto +17.3° perc. +17.5° Assenti 7.1 ONO max 10 Maestrale 92 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 17:07

