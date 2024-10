Previsioni Meteo San Giovanni in Persiceto: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a San Giovanni in Persiceto si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutta la giornata. La copertura nuvolosa sarà elevata, e non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno deboli, con una leggera brezza che accompagnerà le ore del giorno.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si evolverà rapidamente verso un cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con una percezione di temperatura leggermente più alta. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 90%, e i venti soffieranno da ovest a una velocità di circa 8 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra i 16°C e i 20°C. La sensazione termica sarà simile a quella reale, grazie a una leggera brezza proveniente da nord-ovest. L’umidità continuerà a mantenersi alta, oscillando attorno al 76%. La visibilità sarà buona, ma la presenza di nuvole potrebbe limitare l’esposizione al sole.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 20,6°C, mantenendo un clima gradevole. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che supererà il 94%. I venti si faranno più deboli, con velocità che scenderanno sotto i 5 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 68%. Non si prevedono precipitazioni, e la giornata si presenterà asciutta.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15,8°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. I venti saranno molto deboli, e l’umidità rimarrà alta, intorno all’89%. La sensazione di frescura si farà sentire, ma non ci saranno variazioni significative rispetto al resto della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giovanni in Persiceto indicano un Lunedì 28 Ottobre caratterizzato da un clima mite e nuvoloso, senza precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni, con temperature simili e una copertura nuvolosa che potrebbe persistere. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe faticare a farsi vedere nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a San Giovanni in Persiceto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17° perc. +17.1° Assenti 7.6 O max 12 Ponente 90 % 1026 hPa 4 cielo coperto +16.5° perc. +16.6° Assenti 6.2 ONO max 9.4 Maestrale 91 % 1026 hPa 7 cielo coperto +16.6° perc. +16.6° Assenti 5.7 ONO max 8.5 Maestrale 89 % 1026 hPa 10 cielo coperto +19.2° perc. +19.2° Assenti 6.4 NO max 6.3 Maestrale 76 % 1026 hPa 13 cielo coperto +20.6° perc. +20.5° Assenti 5.1 NO max 4.4 Maestrale 68 % 1025 hPa 16 cielo coperto +18.4° perc. +18.4° Assenti 2.2 NO max 3.4 Maestrale 79 % 1024 hPa 19 cielo coperto +16.8° perc. +16.8° Assenti 1.7 ONO max 4.1 Maestrale 86 % 1025 hPa 22 nubi sparse +16° perc. +16° Assenti 4.8 OSO max 5.1 Libeccio 89 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 17:05

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.