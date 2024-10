Previsioni Meteo San Giovanni in Persiceto: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Sabato 5 Ottobre a San Giovanni in Persiceto si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che varieranno nel corso della giornata. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 11,9°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di nubi sparse nella mattina e un aumento delle temperature fino a raggiungere i 17,2°C nel primo pomeriggio. La sera porterà cieli sereni e temperature in calo, che scenderanno fino a 11,3°C.

Nella notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100% e una temperatura di 11,9°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 11,5°C. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 5,4 km/h. L’umidità sarà alta, intorno all’89%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1014 hPa.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo. Le nubi sparse sostituiranno il cielo coperto, con una diminuzione della copertura nuvolosa fino al 44% entro le 11:00. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 17°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 6 km/h. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 61%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 17,2°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che potranno raggiungere i 9,5 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 5%, e l’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 59%.

La sera porterà cieli sereni, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 11,3°C entro la notte. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi sotto i 8 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo l’82%.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giovanni in Persiceto indicano una giornata di Sabato 5 Ottobre all’insegna della stabilità atmosferica, con un netto miglioramento rispetto alla notte. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature che continueranno a oscillare tra i 10°C e i 18°C. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre le notti si presenteranno fresche e piacevoli.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a San Giovanni in Persiceto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +11.9° perc. +11.5° Assenti 4.6 NE max 5.4 Grecale 89 % 1014 hPa 3 cielo coperto +11.4° perc. +10.9° Assenti 1.3 NE max 2.2 Grecale 88 % 1013 hPa 6 cielo coperto +11.4° perc. +10.9° prob. 1 % 2.3 ONO max 2.3 Maestrale 89 % 1014 hPa 9 nubi sparse +14.6° perc. +14° prob. 1 % 4.2 NO max 4.6 Maestrale 72 % 1015 hPa 12 nubi sparse +17° perc. +16.4° prob. 1 % 6 NE max 6.3 Grecale 61 % 1014 hPa 15 nubi sparse +16.9° perc. +16.2° prob. 5 % 9.1 ESE max 7.8 Scirocco 60 % 1013 hPa 18 nubi sparse +13.5° perc. +12.9° prob. 5 % 8.9 ESE max 13 Scirocco 75 % 1014 hPa 21 cielo sereno +11.8° perc. +11.2° Assenti 7.5 SE max 10.6 Scirocco 81 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:43

