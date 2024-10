Previsioni Meteo San Giovanni in Persiceto: tutti i dettagli per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 6 Ottobre, San Giovanni in Persiceto si troverà ad affrontare un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno intorno ai 17°C durante il pomeriggio. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della giornata, raggiungendo il 100% nel primo pomeriggio. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni orientali, con velocità che non supereranno i 6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene il cielo coperto possa limitare l’irraggiamento solare.

Durante la notte, le temperature si attesteranno attorno ai 10°C, con cielo sereno e una leggera brezza proveniente da Sud Est. La mattina inizierà con nubi sparse, ma già dalle prime ore si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo completamente coperto entro le 09:00. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 14°C entro le 09:00.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che toccheranno il picco di 17°C intorno alle 13:00. La sensazione di calore percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 16°C, a causa dell’umidità che si manterrà alta, intorno al 62%. I venti saranno deboli e non ci saranno precipitazioni, rendendo la giornata tranquilla dal punto di vista meteorologico.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai 14°C. Il cielo continuerà a essere nuvoloso, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa verso le 19:00. I venti rimarranno leggeri, contribuendo a un clima fresco e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giovanni in Persiceto indicano una giornata nuvolosa, ma senza piogge, con temperature che si manterranno stabili. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una maggiore presenza di sole, rendendo le giornate più gradevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +10.7° perc. +10.1° Assenti 6.1 SE max 6.8 Scirocco 88 % 1014 hPa 3 cielo sereno +10.1° perc. +9.4° Assenti 4.9 SE max 5.7 Scirocco 88 % 1013 hPa 6 nubi sparse +10.3° perc. +9.7° Assenti 4.8 SSE max 5.4 Scirocco 86 % 1014 hPa 9 cielo coperto +14.6° perc. +13.9° Assenti 5.2 E max 6 Levante 70 % 1015 hPa 12 cielo coperto +16.8° perc. +16.1° Assenti 2.1 E max 3.2 Levante 62 % 1014 hPa 15 cielo coperto +17.2° perc. +16.6° Assenti 2.3 NNE max 2.7 Grecale 63 % 1013 hPa 18 cielo coperto +14.7° perc. +14.1° Assenti 1.9 NO max 2.9 Maestrale 73 % 1014 hPa 21 nubi sparse +14.1° perc. +13.5° Assenti 2.8 OSO max 3.4 Libeccio 77 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:41

