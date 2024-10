Previsioni Meteo San Giovanni in Persiceto: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a San Giovanni in Persiceto indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,2°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da sud, con raffiche che potranno raggiungere i 23,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’79%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1004 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 11:00, quando si registrerà un incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 86%. La temperatura salirà fino a 21°C alle 11:00, con una velocità del vento che varierà tra i 17,4 km/h e i 23,7 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 66% alle 11:00.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno un massimo di 23,8°C alle 13:00. La velocità del vento sarà sostenuta, oscillando tra i 16,3 km/h e i 21,2 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 51%. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15,5°C alle 19:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza proveniente da ovest. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 87%. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile, intorno ai 1003 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 10 Ottobre a San Giovanni in Persiceto si presenteranno favorevoli, con una giornata di sole e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con lievi variazioni di temperatura e una possibile intensificazione della copertura nuvolosa. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa situazione meteorologica per trascorrere momenti all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.2° perc. +17° prob. 6 % 12.9 S max 23.3 Ostro 79 % 1004 hPa 3 cielo sereno +17° perc. +16.8° prob. 5 % 13 S max 23.3 Ostro 79 % 1001 hPa 6 cielo sereno +18.9° perc. +18.8° prob. 10 % 23.7 SSE max 48.9 Scirocco 74 % 999 hPa 9 nubi sparse +20.5° perc. +20.5° prob. 63 % 22.2 S max 43.1 Ostro 71 % 999 hPa 12 nubi sparse +23.4° perc. +23.2° prob. 57 % 18.6 SSO max 38.1 Libeccio 55 % 999 hPa 15 cielo sereno +22.7° perc. +22.4° prob. 20 % 16.3 OSO max 27.5 Libeccio 53 % 999 hPa 18 cielo sereno +16.1° perc. +16° prob. 14 % 8.6 ONO max 19 Maestrale 83 % 1002 hPa 21 cielo sereno +15.1° perc. +14.9° prob. 2 % 9.3 OSO max 14.4 Libeccio 87 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:34

