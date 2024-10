Previsioni Meteo San Giovanni in Persiceto: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Giovanni in Persiceto di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita varierà, ma si attesterà intorno ai 19°C nel pomeriggio, rendendo la giornata gradevole per attività all’aperto. La presenza di nuvole sparse potrebbe influenzare la visibilità del sole, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà attorno ai 15,6°C. La brezza leggera proveniente da Ovest-Sud Ovest accompagnerà la serata, con una velocità del vento di circa 6,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1007 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 18,7°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 77%, con una leggera diminuzione della probabilità di pioggia, che rimarrà sotto il 20%. Il vento sarà moderato, con velocità che varieranno tra i 4 e i 7 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 19,2°C, mantenendo una sensazione di freschezza grazie alla brezza leggera. La copertura nuvolosa si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque predominante, con valori attorno al 75%. La probabilità di pioggia si attesterà intorno al 30%, ma non si prevedono eventi significativi.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 15°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con un’umidità che salirà fino al 79%. La brezza leggera persisterà, rendendo la serata fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giovanni in Persiceto nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una presenza costante di nuvole. Non si prevedono cambiamenti significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare.

