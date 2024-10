Previsioni Meteo San Giovanni in Persiceto: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Giovanni in Persiceto di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nel corso della mattina si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di sole. Tuttavia, nel pomeriggio e nella sera, le precipitazioni riprenderanno, mantenendo un clima fresco e umido.

Nella notte di Venerdì, a partire dalla mezzanotte, San Giovanni in Persiceto sarà interessata da piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,3°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e la velocità del vento si manterrà attorno ai 7 km/h da Est-Nord Est. Le precipitazioni si presenteranno con un’intensità di 0.64 mm. Proseguendo verso le prime ore del giorno, la situazione non subirà significative variazioni, con piogge moderate che continueranno fino all’alba.

Durante la mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare leggermente, con la temperatura che salirà fino a 21,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà, passando a 70%, e le probabilità di pioggia diminuiranno. Tuttavia, non si escludono brevi rovesci, specialmente tra le 10:00 e le 12:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5,8 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, le previsioni del tempo indicano un ritorno delle piogge, che si presenteranno nuovamente come piogge leggere. La temperatura si manterrà intorno ai 20,2°C, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino all’88%. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno raggiungere i 0.65 mm entro le 16:00. La velocità del vento continuerà a crescere, arrivando fino a 9,8 km/h.

La sera porterà con sé un clima fresco e umido, con temperature che scenderanno fino a 16,2°C. Le piogge leggere persisteranno, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 93%. Le precipitazioni, seppur leggere, continueranno a manifestarsi fino a tarda notte, con accumuli totali che potrebbero superare i 2 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giovanni in Persiceto di Venerdì 18 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da instabilità, con piogge che si alterneranno a momenti di schiarita. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a San Giovanni in Persiceto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.3° perc. +17.6° 0.64 mm 7 ENE max 14 Grecale 97 % 1016 hPa 3 pioggia leggera +17.2° perc. +17.6° 0.31 mm 3.5 SSE max 5.1 Scirocco 97 % 1015 hPa 6 cielo coperto +16.8° perc. +17° prob. 72 % 5 SE max 5.4 Scirocco 96 % 1015 hPa 9 nubi sparse +19.7° perc. +19.9° prob. 9 % 3.4 ONO max 4.1 Maestrale 83 % 1016 hPa 12 nubi sparse +21.4° perc. +21.6° prob. 6 % 5.8 NNO max 4.7 Maestrale 73 % 1016 hPa 15 pioggia leggera +20.2° perc. +20.3° 0.59 mm 7.9 NE max 10.3 Grecale 79 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +17.4° perc. +17.6° 0.64 mm 10 ENE max 16.7 Grecale 92 % 1016 hPa 21 pioggia leggera +16.2° perc. +16.4° 0.28 mm 6.5 ENE max 12.5 Grecale 95 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:20

