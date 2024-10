Previsioni Meteo San Giovanni la Punta: il bollettino per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre, San Giovanni la Punta si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 19,1°C durante la notte a un massimo di 24,9°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 11,3 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 42% e il 66%.

Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 43%, e il vento soffierà da Ovest a una velocità di circa 4,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 58%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 24,9°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 7%, e il vento continuerà a soffiare leggermente da Est-Sud Est, con velocità che varieranno tra 2,6 km/h e 9,9 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 21,8°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 6%. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con intensità che non supereranno i 11,1 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 63%.

La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno nel cielo. Le temperature scenderanno a 20,2°C e l’umidità si attesterà intorno al 66%. Il vento continuerà a soffiare da Ovest-Sud Ovest, mantenendo una leggera intensità.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giovanni la Punta nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Si prevede che il clima rimarrà stabile, con possibilità di qualche nuvola in più, ma senza precipitazioni significative. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di giornate piacevoli e soleggiate.

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +18.8° perc. +18.2° Assenti 4.4 O max 6 Ponente 56 % 1018 hPa 5 poche nuvole +18.8° perc. +18.1° Assenti 3.2 NO max 4.5 Maestrale 54 % 1019 hPa 8 cielo sereno +22.5° perc. +22° Assenti 1.7 SE max 3.6 Scirocco 45 % 1020 hPa 11 cielo sereno +24.7° perc. +24.4° Assenti 6.8 ESE max 6.5 Scirocco 42 % 1019 hPa 14 cielo sereno +24.1° perc. +23.8° Assenti 9.7 ESE max 11.1 Scirocco 47 % 1019 hPa 17 cielo sereno +21° perc. +20.8° Assenti 4.1 ESE max 9.3 Scirocco 63 % 1020 hPa 20 nubi sparse +20.3° perc. +20.1° Assenti 1.3 S max 4 Ostro 66 % 1020 hPa 23 nubi sparse +19.9° perc. +19.6° Assenti 2.9 OSO max 4.2 Libeccio 65 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:18

