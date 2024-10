Previsioni Meteo San Giovanni la Punta: il bollettino per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a San Giovanni la Punta si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, si registreranno piogge moderate che continueranno fino alle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno attorno ai 18,6°C e l’umidità sarà elevata, raggiungendo il 91%. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, ma senza ulteriori precipitazioni significative.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare un cielo coperto con temperature che saliranno fino a 21,4°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 10 e i 11 km/h, proveniente principalmente da sud-est. L’umidità rimarrà alta, attorno al 70%, e non si prevederanno piogge, con una probabilità di precipitazioni ridotta al 2-10%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si attesteranno intorno ai 19,6°C. La velocità del vento si manterrà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. Anche in questo frangente, l’umidità continuerà a essere elevata, con valori che si aggireranno intorno al 79%.

Con l’arrivo della sera, il cielo passerà a nubi sparse, mantenendo temperature fresche attorno ai 18,4°C. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, rendendo l’atmosfera più tranquilla. L’umidità rimarrà costante, intorno all’83%, e non si prevedono piogge.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giovanni la Punta nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Già da mercoledì, si assisterà a un aumento delle temperature e a una diminuzione della copertura nuvolosa, con cieli più sereni e una minore probabilità di pioggia. Questo trend continuerà anche nei giorni successivi, promettendo un clima più stabile e gradevole.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a San Giovanni la Punta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +18.6° perc. +18.9° 1.82 mm 5.7 SE max 11.1 Scirocco 91 % 1026 hPa 4 cielo coperto +18.7° perc. +18.9° prob. 75 % 10 ENE max 16.4 Grecale 88 % 1026 hPa 7 cielo coperto +19.2° perc. +19.4° Assenti 10.6 E max 16.8 Levante 85 % 1026 hPa 10 cielo coperto +20.8° perc. +20.8° prob. 8 % 10.6 SSE max 12.9 Scirocco 74 % 1027 hPa 13 cielo coperto +21.3° perc. +21.3° prob. 10 % 10.4 SSE max 10.4 Scirocco 70 % 1026 hPa 16 cielo coperto +19.6° perc. +19.7° prob. 14 % 8 SE max 9.8 Scirocco 79 % 1027 hPa 19 cielo coperto +18.9° perc. +19° Assenti 3 E max 6.4 Levante 82 % 1027 hPa 22 nubi sparse +18.4° perc. +18.5° Assenti 3.5 E max 6.9 Levante 83 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:09

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.