Previsioni Meteo San Giovanni Rotondo: il bollettino per domani domenica 13 ottobre

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a San Giovanni Rotondo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che varieranno tra i 13°C e i 21°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100% durante gran parte della giornata. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, oscillando tra il 41% e il 78%, mentre le velocità del vento rimarranno contenute, con raffiche che non supereranno i 7,7 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo coperto con temperature che scenderanno fino a 12,4°C. L’umidità sarà intorno al 67% e il vento sarà debole, proveniente principalmente da direzioni variabili.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 21,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno al 41%. Le condizioni di vento saranno tranquille, con velocità che non supereranno i 5,3 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con un’umidità che aumenterà fino al 63%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio.

La sera porterà un ulteriore calo delle temperature, che scenderanno fino a 14°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 76%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, mantenendo le stesse caratteristiche delle ore precedenti.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giovanni Rotondo nei prossimi giorni non mostrano significative variazioni. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un’alta umidità che potrebbe rendere l’aria più fresca. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione queste condizioni, pianificando le loro uscite con attenzione.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a San Giovanni Rotondo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.8° perc. +11.8° Assenti 2.1 NO max 2.4 Maestrale 65 % 1019 hPa 4 cielo coperto +12.4° perc. +11.5° Assenti 0.6 OSO max 2.1 Libeccio 67 % 1018 hPa 7 cielo coperto +15.1° perc. +14.3° Assenti 2.2 SO max 2.3 Libeccio 61 % 1019 hPa 10 nubi sparse +19.9° perc. +19.1° Assenti 4.1 O max 3.7 Ponente 47 % 1018 hPa 13 cielo coperto +21° perc. +20.3° Assenti 3 NNO max 5 Maestrale 41 % 1017 hPa 16 cielo coperto +17.3° perc. +16.6° Assenti 3.7 E max 6.2 Levante 58 % 1017 hPa 19 cielo coperto +15° perc. +14.4° Assenti 4.1 ONO max 5.4 Maestrale 70 % 1020 hPa 22 cielo coperto +13.6° perc. +13° Assenti 4 N max 4.3 Tramontana 77 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:14

