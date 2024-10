Previsioni Meteo San Giovanni Rotondo: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 28 Ottobre, San Giovanni Rotondo si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di nuvolosità. Durante la notte, il cielo presenterà nubi sparse, mentre nella mattina si passerà a un cielo completamente coperto. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 13,0°C e i 17,6°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e una temperatura di circa 13,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo sereno nelle prime ore. Con l’arrivo della mattina, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che saliranno fino a 17,6°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà alta, superando il 90% nelle prime ore del giorno.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse e una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16,5°C. La velocità del vento rimarrà costante, contribuendo a mantenere una sensazione di freschezza. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 70%, mentre l’umidità continuerà a essere elevata.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere completamente coperto, con temperature che scenderanno nuovamente fino a 13,2°C. L’umidità raggiungerà valori prossimi al 93%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida. Le condizioni di vento rimarranno stabili, senza particolari variazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giovanni Rotondo indicano una giornata prevalentemente nuvolosa, con temperature moderate e un’alta umidità. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e una possibile instabilità atmosferica, che potrebbe portare a piogge. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a San Giovanni Rotondo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.4° perc. +13.1° Assenti 6.3 NNO max 7.5 Maestrale 89 % 1025 hPa 4 nubi sparse +13° perc. +12.8° Assenti 7.7 NNO max 9.1 Maestrale 92 % 1025 hPa 7 cielo coperto +14.5° perc. +14.2° Assenti 7.9 NNO max 10.4 Maestrale 86 % 1026 hPa 10 cielo coperto +16.7° perc. +16.4° Assenti 9.5 NO max 8.6 Maestrale 74 % 1025 hPa 13 nubi sparse +17.8° perc. +17.4° Assenti 9.6 NNO max 7.1 Maestrale 67 % 1024 hPa 16 nubi sparse +14.5° perc. +14.2° Assenti 6.6 NNO max 8.4 Maestrale 85 % 1024 hPa 19 cielo coperto +13.2° perc. +13° Assenti 7.1 NNO max 9 Maestrale 92 % 1025 hPa 22 cielo coperto +13.8° perc. +13.6° Assenti 9.1 NNO max 12.9 Maestrale 91 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 16:53

