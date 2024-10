Previsioni Meteo San Giovanni Rotondo: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 19 Ottobre a San Giovanni Rotondo indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,7°C. La presenza di piogge leggere sarà un elemento costante, con una probabilità di precipitazioni che si manterrà attorno al 27%. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno, e si registreranno piogge leggere con una temperatura che salirà fino a 19,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, raggiungendo il 100%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo evidenzieranno un ulteriore aumento delle precipitazioni, con piogge che potrebbero intensificarsi, portando a momenti di pioggia moderata. Le temperature si manterranno attorno ai 17,5°C, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 20,5 km/h. La situazione meteo continuerà a essere instabile anche nella sera, con piogge leggere che persisteranno e temperature che scenderanno nuovamente a 15,6°C.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giovanni Rotondo nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento. Si prevede che le condizioni di instabilità continueranno a influenzare il clima locale, con possibilità di piogge e temperature fresche. Gli abitanti e i visitatori dovranno prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima variabile, con frequenti piogge e temperature che si manterranno sotto la media stagionale.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a San Giovanni Rotondo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16.2° perc. +16.2° 0.19 mm 5.3 E max 6 Levante 88 % 1014 hPa 4 pioggia leggera +15.6° perc. +15.5° 0.29 mm 2.6 ESE max 4 Scirocco 91 % 1014 hPa 7 cielo coperto +16.6° perc. +16.7° prob. 48 % 6.8 E max 13.9 Levante 89 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +18.6° perc. +18.6° 0.75 mm 12.7 SE max 19.2 Scirocco 78 % 1014 hPa 13 pioggia leggera +19.4° perc. +19.4° 0.56 mm 19.1 ESE max 25.9 Scirocco 74 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +16.6° perc. +16.7° 0.79 mm 23.2 ESE max 41.1 Scirocco 91 % 1013 hPa 19 pioggia leggera +16° perc. +16.1° 0.57 mm 22.8 ESE max 43.1 Scirocco 93 % 1015 hPa 22 pioggia leggera +15.7° perc. +15.7° 0.1 mm 23 SE max 39.8 Scirocco 93 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:05

