Previsioni Meteo San Giovanni Rotondo: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

Sabato 5 Ottobre a San Giovanni Rotondo si preannuncia come una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della mattinata in condizioni di pioggia leggera. Le previsioni meteo indicano un abbassamento delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa, con piogge che si intensificheranno nel pomeriggio. La temperatura percepita varierà, portando a un clima fresco e umido. La velocità del vento sarà moderata, contribuendo a rendere l’atmosfera più frizzante.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai +11,7°C. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 78%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1012 hPa. Le condizioni di calma del vento, con velocità di circa 3,6 km/h, favoriranno una notte tranquilla.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a un incremento della probabilità di pioggia. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +18,3°C intorno a mezzogiorno. Le previsioni del tempo indicano che le prime piogge leggere inizieranno a manifestarsi, con accumuli che non supereranno i 0,24 mm. L’umidità continuerà a crescere, arrivando al 51%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente, con piogge che diventeranno più consistenti. Le temperature scenderanno, attestandosi intorno ai +15,9°C alle 15:00. La pioggia moderata porterà a un accumulo di circa 1,29 mm entro le 16:00, con un’umidità che raggiungerà il 79%. Il vento, pur rimanendo leggero, potrebbe aumentare di intensità, rendendo l’atmosfera più fresca.

La sera si presenterà con piogge leggere che continueranno a cadere, portando a un clima umido e fresco. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +12,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con un’umidità che si attesterà intorno all’88%. Le piogge, seppur leggere, potrebbero continuare fino a tarda notte, mantenendo il clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giovanni Rotondo indicano un Sabato caratterizzato da un inizio sereno, seguito da un progressivo deterioramento delle condizioni atmosferiche. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e la possibilità di piogge intermittenti, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare il clima fresco e umido. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione queste condizioni per pianificare le loro giornate.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a San Giovanni Rotondo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.6° perc. +10.9° prob. 21 % 3.5 NO max 4.3 Maestrale 79 % 1012 hPa 4 cielo sereno +10.6° perc. +10.1° prob. 14 % 3.7 NNE max 4 Grecale 89 % 1012 hPa 7 nubi sparse +13.6° perc. +13° prob. 23 % 4 NNO max 4.2 Maestrale 80 % 1012 hPa 10 pioggia leggera +17.5° perc. +16.8° 0.16 mm 6.8 OSO max 11 Libeccio 54 % 1012 hPa 13 pioggia leggera +18.2° perc. +17.5° 0.29 mm 6.9 NNO max 9 Maestrale 53 % 1011 hPa 16 pioggia moderata +14.1° perc. +13.6° 1.29 mm 3.9 NNO max 8 Maestrale 79 % 1012 hPa 19 pioggia leggera +13.3° perc. +12.9° 0.35 mm 4.8 NNE max 7.4 Grecale 83 % 1013 hPa 22 nubi sparse +11.8° perc. +11.4° prob. 62 % 6.5 NNO max 9.2 Maestrale 89 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:27

