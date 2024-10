Previsioni Meteo San Giovanni Rotondo: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Giovanni Rotondo di Venerdì 11 Ottobre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di cielo prevalentemente coperto, con una leggera pioggia che si manifesterà nelle prime ore della notte. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +15,2°C e +20,1°C durante la giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 12,5 km/h. L’umidità si attesterà su livelli elevati, superando l’80%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 98%. La temperatura si attesterà intorno ai +16,4°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Ovest. A partire dalle 04:00, si registrerà un cambiamento con l’arrivo di pioggia leggera, che porterà a una temperatura di +15,4°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non assente, con un’intensità di pioviggine.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, ma le condizioni miglioreranno progressivamente. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +19,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà, passando dal 100% al 68%. Il vento si presenterà moderato, con velocità che varieranno tra 8,8 km/h e 10,9 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, con nubi sparse che porteranno a una temperatura massima di +20,1°C. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 50%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a +13,6°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori intorno all’86%. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giovanni Rotondo nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Sabato e Domenica si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con cieli più sereni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima può variare rapidamente in questa stagione.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a San Giovanni Rotondo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.1° perc. +16° prob. 1 % 6.8 SSO max 8.1 Libeccio 84 % 1007 hPa 4 pioggia leggera +15.4° perc. +15.3° 0.15 mm 6.8 NO max 9.1 Maestrale 88 % 1008 hPa 7 cielo coperto +16.7° perc. +16.3° Assenti 11.4 NO max 15 Maestrale 73 % 1011 hPa 10 nubi sparse +19.2° perc. +18.6° Assenti 10.4 NO max 8.6 Maestrale 55 % 1012 hPa 13 nubi sparse +20.1° perc. +19.5° Assenti 9.3 NO max 10.8 Maestrale 50 % 1011 hPa 16 nubi sparse +17.8° perc. +17.3° Assenti 3.1 NNO max 12.2 Maestrale 60 % 1012 hPa 19 cielo coperto +14.1° perc. +13.8° Assenti 7.4 NNO max 12.5 Maestrale 86 % 1015 hPa 22 nubi sparse +13.4° perc. +13.1° Assenti 6.4 NNO max 8.1 Maestrale 88 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:17

