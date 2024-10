Previsioni Meteo San Giovanni Rotondo: il bollettino per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Giovanni Rotondo di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà minima nelle ore centrali, mentre si registreranno alcune nubi sparse in serata. I venti si presenteranno freschi, con intensità variabile, e la probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa.

Nella notte, le condizioni meteorologiche inizieranno con un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 17,3°C. La velocità del vento sarà di circa 20,4 km/h da Sud, con raffiche che potranno raggiungere i 46,9 km/h. La probabilità di pioggia sarà del 65%, ma non si prevedono precipitazioni significative. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà, raggiungendo i 15,1°C alle 04:00, mantenendo una copertura nuvolosa alta.

La mattina di Venerdì si presenterà con un miglioramento delle condizioni meteo. A partire dalle 06:00, si assisterà a un passaggio a nubi sparse, con temperature che si aggireranno attorno ai 15,3°C. Il vento continuerà a soffiare fresco, con velocità che potranno arrivare fino a 24,9 km/h. Le probabilità di pioggia scenderanno drasticamente, attestandosi intorno al 2%. Con l’avanzare della mattinata, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un clima sereno e temperature che raggiungeranno i 19°C entro le 10:00.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con un cielo sereno e temperature che toccheranno il picco di 19,7°C intorno alle 12:00. I venti si manterranno freschi, con intensità che varieranno tra i 27,7 km/h e i 35 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 42%, contribuendo a un clima piacevole. Non si prevedono precipitazioni, e la probabilità di pioggia rimarrà assente.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12,2°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con poche nuvole e un cielo sereno. I venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a 6,9 km/h. Anche in questo caso, la probabilità di pioggia rimarrà molto bassa, attorno al 7%.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giovanni Rotondo indicano una giornata di Venerdì 4 Ottobre all’insegna del bel tempo e di temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un clima stabile e temperature che continueranno a oscillare su valori piacevoli, rendendo ideale il periodo per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a San Giovanni Rotondo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.8° perc. +17.8° prob. 22 % 23.1 S max 45.6 Ostro 79 % 1003 hPa 4 cielo coperto +15.1° perc. +14.7° prob. 17 % 21.9 SO max 48.7 Libeccio 76 % 1005 hPa 7 cielo sereno +16.8° perc. +16.1° prob. 15 % 28.4 SO max 41.5 Libeccio 62 % 1007 hPa 10 cielo sereno +19° perc. +18.2° prob. 3 % 33 SO max 40.9 Libeccio 46 % 1008 hPa 13 cielo sereno +19.6° perc. +18.7° Assenti 33.8 SO max 42.3 Libeccio 42 % 1008 hPa 16 cielo sereno +17° perc. +16.1° Assenti 27.7 SO max 37.3 Libeccio 50 % 1008 hPa 19 nubi sparse +14.4° perc. +13.5° Assenti 17.6 SO max 41 Libeccio 63 % 1010 hPa 22 cielo sereno +12.6° perc. +11.8° prob. 7 % 6.9 OSO max 9.3 Libeccio 71 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:28

