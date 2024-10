Previsioni Meteo San Giovanni Rotondo: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Giovanni Rotondo di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà ancora nuvoloso, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature percepite varieranno, ma si attesteranno su valori compresi tra 15°C e 23°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 39,5 km/h.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il meteo sarà caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di circa 15,3°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 73%, mentre l’umidità sarà alta, attorno all’80%. La velocità del vento sarà di circa 9,1 km/h proveniente da sud. Proseguendo verso le prime ore del mattino, il cielo si presenterà coperto con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 17,1°C alle 07:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 94%.

Durante la mattina, le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 21°C intorno alle 11:00. Il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 74%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 18,5 km/h. Nel pomeriggio, il meteo si presenterà ancora coperto, con temperature che toccheranno il picco di 23°C alle 14:00. Le condizioni di vento rimarranno sostenute, con raffiche che potranno arrivare fino a 39,5 km/h.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto e le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 17,5°C alle 23:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 74%, e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giovanni Rotondo nei prossimi giorni mostrano una tendenza a mantenere condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera diminuzione delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un ambiente favorevole per le loro attività all’aperto, sebbene sia consigliabile tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a San Giovanni Rotondo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.4° perc. +15.1° Assenti 9.6 S max 12.3 Ostro 79 % 1008 hPa 4 nubi sparse +14.5° perc. +14.2° Assenti 10.4 S max 12.5 Ostro 82 % 1007 hPa 7 nubi sparse +17.1° perc. +16.7° prob. 12 % 13.7 S max 22.4 Ostro 70 % 1007 hPa 10 nubi sparse +20.6° perc. +20° Assenti 17.9 SSO max 37.8 Libeccio 51 % 1007 hPa 13 cielo coperto +22.4° perc. +21.9° Assenti 19.9 SO max 38 Libeccio 48 % 1006 hPa 16 cielo coperto +21.2° perc. +20.8° Assenti 19.5 SO max 37.4 Libeccio 56 % 1006 hPa 19 cielo coperto +18.5° perc. +18.1° Assenti 13.3 S max 31.2 Ostro 66 % 1006 hPa 22 cielo coperto +17.6° perc. +17.3° Assenti 13.1 SSO max 35.6 Libeccio 71 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:19

