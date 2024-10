Previsioni Meteo San Giovanni Rotondo: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Giovanni Rotondo di Mercoledì 2 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno e temperature piacevoli, che si alterneranno a momenti di copertura nuvolosa nel pomeriggio. La temperatura massima raggiungerà i 24°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 14°C durante la notte. I venti saranno prevalentemente leggeri, con raffiche che potranno arrivare fino a 31,6 km/h nel pomeriggio.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole, favorendo un abbassamento delle temperature che si attesteranno intorno ai 14,4°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 70%, e i venti soffieranno leggeri da Sud Est.

Durante la mattina, il tempo rimarrà stabile e soleggiato, con temperature che saliranno rapidamente fino a 22,8°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con valori attorno al 17%, e i venti continueranno a mantenersi leggeri, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo. Il cielo si coprirà progressivamente, con nubi che aumenteranno fino a raggiungere una copertura del 91% entro le ore successive. Le temperature inizieranno a scendere, arrivando a un massimo di 24,2°C. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno toccare i 31,2 km/h, creando una sensazione di freschezza.

La sera porterà con sé un cielo nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 16,2°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 66%, e i venti continueranno a mantenersi leggeri, rendendo la serata fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giovanni Rotondo nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge sparse. Giovedì e Venerdì potrebbero portare un incremento delle precipitazioni, quindi è consigliabile prepararsi a condizioni meteorologiche variabili. La giornata di Mercoledì si presenterà comunque favorevole per attività all’aperto, soprattutto nelle ore del mattino e del primo pomeriggio, prima dell’arrivo delle nubi e del calo delle temperature.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a San Giovanni Rotondo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.3° perc. +13.5° Assenti 8.1 SE max 9 Scirocco 68 % 1013 hPa 4 poche nuvole +13.7° perc. +13° Assenti 8.6 SSE max 9.1 Scirocco 72 % 1012 hPa 7 cielo sereno +17.3° perc. +16.6° Assenti 10.8 SSE max 13.2 Scirocco 57 % 1011 hPa 10 cielo sereno +21.3° perc. +20.6° Assenti 13 S max 20.4 Ostro 42 % 1010 hPa 13 nubi sparse +24.2° perc. +23.4° Assenti 20.9 SSO max 30 Libeccio 31 % 1008 hPa 16 cielo coperto +20.9° perc. +20.3° Assenti 16.9 SSO max 30.2 Libeccio 46 % 1008 hPa 19 nubi sparse +17.1° perc. +16.5° Assenti 10.9 SSO max 16.1 Libeccio 62 % 1008 hPa 22 nubi sparse +15.8° perc. +15.2° Assenti 9.1 S max 11.8 Ostro 70 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:32

