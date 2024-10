Previsioni Meteo San Giovanni Rotondo: tutti i dettagli per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, San Giovanni Rotondo si presenterà con condizioni di meteo prevalentemente stabile, caratterizzate da nubi sparse e temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Le previsioni del tempo indicano un clima gradevole, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 12,7°C, con una leggera diminuzione verso le prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà in aumento, ma non si prevedono fenomeni di pioggia. La velocità del vento si attesterà attorno ai 10 km/h, rendendo l’atmosfera fresca e gradevole.

Nella mattina, le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 16,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 54% e il 67%, garantendo comunque ampi spazi di cielo visibile. La brezza continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra i 12 km/h e i 13 km/h. L’umidità, sebbene alta, non influenzerà in modo significativo il comfort termico.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero calo delle temperature, che scenderanno fino a 15,4°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, portando a un miglioramento delle condizioni di visibilità. Anche in questa fase della giornata, il vento manterrà una velocità moderata, contribuendo a un clima piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 12,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, senza variazioni significative. La brezza continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giovanni Rotondo indicano una giornata caratterizzata da un clima mite e stabile, senza precipitazioni. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. La situazione meteo rimarrà monitorata, ma al momento non si intravedono cambiamenti significativi nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a San Giovanni Rotondo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +12.8° perc. +12.6° Assenti 10.7 NNO max 15.2 Maestrale 93 % 1023 hPa 5 nubi sparse +12.7° perc. +12.4° Assenti 11.3 NNO max 15.8 Maestrale 91 % 1023 hPa 8 nubi sparse +14.9° perc. +14.5° Assenti 12.5 NNO max 16.5 Maestrale 80 % 1024 hPa 11 nubi sparse +16.7° perc. +16.2° Assenti 12.9 NNO max 14.5 Maestrale 71 % 1023 hPa 14 nubi sparse +16.3° perc. +15.8° Assenti 12.3 NNO max 13.9 Maestrale 72 % 1022 hPa 17 nubi sparse +13.4° perc. +13.2° Assenti 10.2 NNO max 14.9 Maestrale 92 % 1023 hPa 20 nubi sparse +13.1° perc. +12.8° Assenti 11.3 NNO max 16.7 Maestrale 91 % 1023 hPa 23 nubi sparse +12.9° perc. +12.7° Assenti 12 NNO max 18.2 Maestrale 91 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 16:50

