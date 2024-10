Previsioni Meteo San Giovanni Rotondo: tutti i dettagli per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Sabato 26 Ottobre a San Giovanni Rotondo si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che oscillerà intorno ai 14,7°C. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo coperto nella maggior parte della giornata. Le previsioni meteo indicano anche una leggera brezza proveniente da est-sud-est, con velocità che varieranno tra i 4,2 km/h e i 9 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a mostrare nubi sparse fino a raggiungere un picco di 20,3°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, già a partire dalle 13:00, il cielo si presenterà coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 18,3°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 96% nel tardo pomeriggio. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 55% e il 73%.

Nel corso della sera, le temperature continueranno a calare, stabilizzandosi intorno ai 15,5°C. Il cielo rimarrà coperto e le condizioni di umidità si manterranno elevate, con valori che toccheranno il 70%. Non sono previste precipitazioni significative, quindi si potrà godere di una serata tranquilla, sebbene nuvolosa.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giovanni Rotondo nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con un clima fresco e nuvoloso. La temperatura si manterrà su valori moderati, senza picchi significativi. Si consiglia di prepararsi a giornate con cielo coperto e di approfittare delle ore di luce per attività all’aperto, prima che l’inverno si faccia sentire con temperature più rigide.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a San Giovanni Rotondo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.6° perc. +14.2° Assenti 4.8 ESE max 5 Scirocco 81 % 1023 hPa 4 nubi sparse +14.1° perc. +13.6° Assenti 6.4 ESE max 6.7 Scirocco 78 % 1023 hPa 7 poche nuvole +16° perc. +15.5° Assenti 5.7 ESE max 7.8 Scirocco 72 % 1024 hPa 10 nubi sparse +19.5° perc. +19° Assenti 7.1 SE max 8.6 Scirocco 59 % 1023 hPa 13 cielo coperto +20.2° perc. +19.7° Assenti 7 SE max 8.7 Scirocco 56 % 1022 hPa 16 cielo coperto +16.3° perc. +15.9° Assenti 6.7 ESE max 9.3 Scirocco 73 % 1022 hPa 19 cielo coperto +15.8° perc. +15.2° Assenti 9 ESE max 13.4 Scirocco 68 % 1023 hPa 22 cielo coperto +15.3° perc. +14.7° Assenti 8 ESE max 8.9 Scirocco 69 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 16:55

