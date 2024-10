Previsioni Meteo San Giovanni Rotondo: tutti i dettagli per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per San Giovanni Rotondo si presenteranno variabili nel corso di Venerdì 1 Novembre. Durante la notte, si osserveranno prevalentemente nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. La mattina porterà un leggero aumento delle temperature, che raggiungeranno i 18,5°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una copertura nuvolosa che si manterrà costante. Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, con valori che scenderanno fino a 13,7°C. La sera sarà caratterizzata da un cielo coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 12°C.

Durante la notte, le temperature si manterranno fresche, oscillando tra 11,3°C e 12,1°C. La copertura nuvolosa sarà variabile, con una percentuale che si aggirerà intorno al 66%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 11,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 93%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere caratterizzato da nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 18,5°C entro le 12:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori intorno ai 8,3 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 46%. Questo clima mite favorirà attività all’aperto, sebbene la presenza di nuvole possa limitare l’esposizione al sole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un calo delle temperature, che scenderanno fino a 13,7°C alle 16:00. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 80%, e l’umidità si alzerà nuovamente, attestandosi attorno al 72%. La velocità del vento sarà più bassa, con raffiche che non supereranno i 6,6 km/h. Questo potrebbe portare a una sensazione di freschezza, rendendo consigliabile un abbigliamento adeguato.

La sera si presenterà con un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 12°C. L’umidità rimarrà alta, attorno al 70%, e la velocità del vento sarà moderata, con valori che si aggireranno intorno ai 6,1 km/h. Le condizioni meteo non preannunciano precipitazioni, mantenendo il clima asciutto.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giovanni Rotondo indicano un Venerdì caratterizzato da un clima variabile, con temperature che si manterranno fresche e una copertura nuvolosa predominante. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di cieli nuvolosi e umidità elevata. Sarà opportuno monitorare le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti e prepararsi a un fine settimana che potrebbe riservare ulteriori sorprese climatiche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a San Giovanni Rotondo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +11.9° perc. +11.5° Assenti 8.5 N max 10.9 Tramontana 93 % 1024 hPa 5 nubi sparse +11.3° perc. +10.9° Assenti 7.7 NNO max 9.7 Maestrale 93 % 1024 hPa 8 nubi sparse +15° perc. +14.4° Assenti 7.8 NNO max 9.5 Maestrale 70 % 1025 hPa 11 nubi sparse +18.2° perc. +17.3° Assenti 8.3 NNO max 8.3 Maestrale 47 % 1024 hPa 14 nubi sparse +17.6° perc. +16.7° Assenti 7 NNO max 7 Maestrale 50 % 1023 hPa 17 nubi sparse +12.7° perc. +12° Assenti 3.9 N max 4.9 Tramontana 78 % 1023 hPa 20 cielo coperto +12.2° perc. +11.2° Assenti 5.6 NNO max 6.4 Maestrale 69 % 1023 hPa 23 cielo coperto +11.8° perc. +10.9° Assenti 6.4 NNO max 7.5 Maestrale 73 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:48

