Previsioni Meteo San Giovanni Rotondo: tutti i dettagli per domani venerdì 25 ottobre

Le previsioni meteo per San Giovanni Rotondo di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da cieli prevalentemente coperti, con qualche schiarita nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14,0°C e i 20,4°C. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100% nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra i 1,1 km/h e i 7,1 km/h, provenienti principalmente da direzioni orientali.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 14,6°C. L’umidità sarà alta, attorno al 77%, e non si prevedono precipitazioni. I venti saranno deboli, con una velocità di circa 3,5 km/h.

Nella mattina, la situazione non cambierà significativamente. Il cielo rimarrà coperto, con una leggera diminuzione della temperatura che arriverà a circa 15,7°C alle 07:00. La copertura nuvolosa sarà attorno all’89% e l’umidità scenderà leggermente al 73%. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità di circa 1,1 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 18,8°C alle 15:00, con un’umidità che salirà fino al 76%. Anche in questo frangente, i venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 2,4 km/h e i 5,9 km/h.

La sera porterà un leggero miglioramento, con il cielo che si presenterà a tratti nuvoloso. Le temperature scenderanno a circa 15,6°C alle 20:00, mentre l’umidità si attesterà attorno all’80%. I venti continueranno a mantenersi leggeri, con velocità che raggiungeranno i 7,1 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giovanni Rotondo di Venerdì 25 Ottobre evidenziano una giornata prevalentemente nuvolosa, con temperature miti e venti leggeri. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle bellezze di San Giovanni Rotondo anche in queste giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a San Giovanni Rotondo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.5° perc. +14° Assenti 2.4 ENE max 2.4 Grecale 78 % 1025 hPa 4 cielo coperto +14.1° perc. +13.6° Assenti 2.1 SE max 2.9 Scirocco 78 % 1024 hPa 7 cielo coperto +15.7° perc. +15.2° Assenti 1.1 SSE max 1.9 Scirocco 73 % 1024 hPa 10 cielo coperto +19.4° perc. +19° Assenti 2.3 SE max 2.7 Scirocco 60 % 1024 hPa 13 cielo coperto +20.2° perc. +19.8° Assenti 2.4 S max 4.6 Ostro 58 % 1022 hPa 16 cielo coperto +17.2° perc. +16.8° prob. 13 % 3 ESE max 5.8 Scirocco 73 % 1022 hPa 19 cielo coperto +16° perc. +15.7° prob. 1 % 2.3 SE max 4.3 Scirocco 79 % 1023 hPa 22 nubi sparse +15.1° perc. +14.8° Assenti 6.4 ESE max 7 Scirocco 80 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 16:56

