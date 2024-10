Previsioni Meteo San Giuliano Milanese: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Giuliano Milanese di Sabato 5 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e cieli sereni. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 10°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La presenza di poche nuvole e una bassa umidità contribuiranno a creare un clima gradevole. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 17°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da un cielo completamente sereno.

Nel dettaglio, durante la notte (00:00 – 05:00), il cielo si presenterà prevalentemente sereno con temperature che varieranno da 10,7°C a 9,9°C. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 0,6 km/h e 5,3 km/h, proveniente principalmente da direzioni orientali. L’umidità si manterrà alta, attorno al 88-92%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1014 hPa.

Durante la mattina (06:00 – 12:00), il clima continuerà a essere favorevole, con temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere i 17°C. Il cielo rimarrà sereno e la copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 3%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti che si muoveranno a una velocità compresa tra 1,5 km/h e 4,6 km/h. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi intorno al 53%.

Nel pomeriggio (13:00 – 17:00), le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16-17°C, mantenendo un cielo sereno e senza precipitazioni. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità del vento che raggiungeranno i 4,7 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 51-60%.

La sera (18:00 – 23:00) porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 11,8°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno e le condizioni meteo si manterranno stabili. La velocità del vento sarà leggermente più intensa, con raffiche che potranno raggiungere i 8,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giuliano Milanese indicano una giornata di Sabato 5 Ottobre all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto. La stabilità meteorologica potrebbe continuare anche nei giorni a venire, offrendo un clima favorevole per tutti gli abitanti della zona.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a San Giuliano Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +10.5° perc. +10° Assenti 4.1 ENE max 4.3 Grecale 91 % 1014 hPa 4 cielo sereno +10.1° perc. +9.5° Assenti 1.5 NNE max 2.2 Grecale 89 % 1014 hPa 7 cielo sereno +11.3° perc. +10.6° Assenti 2.6 ONO max 3.4 Maestrale 80 % 1015 hPa 10 cielo sereno +15.3° perc. +14.5° Assenti 2.8 OSO max 2.8 Libeccio 61 % 1015 hPa 13 cielo sereno +17.4° perc. +16.5° Assenti 4.6 SSO max 3.5 Libeccio 51 % 1013 hPa 16 cielo sereno +16.4° perc. +15.6° Assenti 4.7 SE max 4.6 Scirocco 60 % 1013 hPa 19 cielo sereno +13.5° perc. +12.8° Assenti 4.3 ESE max 4.6 Scirocco 74 % 1014 hPa 22 cielo sereno +12.2° perc. +11.6° Assenti 4.8 ENE max 5.4 Grecale 81 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.