Previsioni Meteo San Giuliano Terme: il bollettino per domani domenica 27 ottobre

Le previsioni meteo per Domenica 27 Ottobre a San Giuliano Terme indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,6°C e una leggera brezza proveniente da est. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non si escludono brevi rovesci. Con l’arrivo della mattina, le temperature saliranno fino a raggiungere i 19,1°C, ma il cielo rimarrà nuvoloso, con possibilità di pioggia leggera.

Nel corso del pomeriggio, le previsioni del tempo evidenziano un aumento della temperatura, che toccherà i 20,3°C. Tuttavia, si prevedono piogge leggere che accompagneranno la giornata, con un’intensità di circa 0,47mm. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, intorno all’81%, e il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 5km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, rendendo il cielo grigio e opaco.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 17°C. Il cielo si presenterà nuovamente coperto, ma con l’eventualità di schiarite. Le probabilità di pioggia diminuiranno, portando a un miglioramento delle condizioni meteo. La pressione atmosferica si manterrà su valori stabili, attorno ai 1025hPa, favorendo una leggera ripresa del clima.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giuliano Terme nei prossimi giorni indicano un graduale miglioramento. Dopo una giornata di piogge leggere e nuvole, si prevede che il tempo si stabilizzi, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Domani e dopodomani, le condizioni meteo potrebbero favorire momenti di sole, rendendo la situazione più gradevole per gli abitanti e i visitatori della zona.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a San Giuliano Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.8° perc. +17° prob. 23 % 7.7 E max 8.2 Levante 91 % 1021 hPa 4 cielo coperto +16.6° perc. +16.8° prob. 23 % 8.5 E max 10 Levante 92 % 1021 hPa 7 cielo coperto +17.4° perc. +17.5° prob. 44 % 8.1 E max 10.9 Levante 90 % 1022 hPa 10 pioggia leggera +19.4° perc. +19.5° 0.59 mm 7.9 E max 11.7 Levante 84 % 1022 hPa 13 pioggia leggera +20.3° perc. +20.5° 0.47 mm 4.9 E max 7.3 Levante 81 % 1022 hPa 16 pioggia leggera +18.7° perc. +18.8° 0.11 mm 4 NNE max 4.2 Grecale 84 % 1023 hPa 19 cielo coperto +17.3° perc. +17.4° prob. 18 % 2.7 NE max 3.1 Grecale 87 % 1025 hPa 22 nubi sparse +16.6° perc. +16.6° prob. 14 % 5.1 ENE max 5.1 Grecale 88 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 17:11

