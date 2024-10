Previsioni Meteo San Giuliano Terme: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Giuliano Terme indicano un giovedì caratterizzato da condizioni variabili, con un inizio di giornata piuttosto piovoso e un miglioramento progressivo nel corso delle ore. La temperatura si manterrà su valori moderati, oscillando tra i 16,1°C e i 21°C, mentre il vento si presenterà con intensità variabile, raggiungendo punte di 29,1 km/h nel pomeriggio.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura di circa 16,5°C. La probabilità di pioggia sarà contenuta, ma non mancheranno momenti di cielo sereno. Con l’arrivo della mattina, la situazione meteo cambierà drasticamente: si prevederà un’intensa pioggia leggera che accompagnerà la giornata fino a metà mattinata, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% e una temperatura che salirà fino a 18,8°C.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. Le piogge si attenueranno e si passerà a nubi sparse, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 20°C. Il vento si farà sentire con maggiore intensità, raggiungendo i 29,1 km/h. La probabilità di precipitazioni diminuirà, rendendo il pomeriggio più gradevole per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cielo sereno e una temperatura che si manterrà intorno ai 18°C. Tuttavia, non si escluderanno brevi episodi di pioggia leggera verso la fine della giornata, con una leggera ripresa della nuvolosità.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giuliano Terme nei prossimi giorni evidenziano un trend di miglioramento. Dopo una giornata di giovedì caratterizzata da piogge e vento, ci si aspetta un venerdì più stabile e soleggiato, con temperature in lieve aumento. Questo scenario favorirà un weekend all’insegna del bel tempo, ideale per godere delle bellezze naturali della zona.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a San Giuliano Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.3° perc. +16.4° prob. 31 % 6.7 E max 12 Levante 93 % 1005 hPa 4 poche nuvole +16.1° perc. +16.2° prob. 42 % 9.6 E max 12.1 Levante 94 % 1003 hPa 7 pioggia leggera +17.1° perc. +17.3° 0.8 mm 1.5 SE max 8.9 Scirocco 94 % 1002 hPa 10 pioggia leggera +18.8° perc. +19.1° 0.31 mm 3 SO max 9.9 Libeccio 88 % 1002 hPa 13 pioggia leggera +20.6° perc. +20.6° 0.1 mm 29.1 OSO max 55.5 Libeccio 73 % 1002 hPa 16 poche nuvole +18.4° perc. +18.3° prob. 36 % 21.7 OSO max 38.1 Libeccio 73 % 1003 hPa 19 cielo sereno +18° perc. +17.9° prob. 20 % 26.7 OSO max 46 Libeccio 77 % 1005 hPa 22 pioggia leggera +18° perc. +17.9° 0.16 mm 21 SO max 38.1 Libeccio 80 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:38

