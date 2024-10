Previsioni Meteo San Giuliano Terme: il bollettino per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a San Giuliano Terme si presenterà con un clima prevalentemente nuvoloso e temperature che si manterranno su valori miti durante l’intera giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cielo sereno, che si trasformerà in un aumento della copertura nuvolosa nel corso della mattina. Le temperature si attesteranno intorno ai 22°C nel pomeriggio, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio stesso. La situazione meteorologica sarà caratterizzata da venti leggeri e umidità relativamente alta.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno stabili, con cielo sereno e temperature che scenderanno fino a 16,2°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, intorno al 2%, e i venti si presenteranno leggeri, provenienti da est-nord est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno a 1027 hPa.

Nella mattina, il cielo inizierà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 87% alle 07:00. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa 22,3°C entro le 11:00. I venti continueranno a soffiare leggeri, con velocità che varieranno tra i 6 e 8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 66-71%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento significativo della copertura nuvolosa, con cielo coperto e possibilità di pioggia leggera. Le temperature si attesteranno intorno ai 22°C, ma con l’arrivo delle piogge, si prevede una leggera diminuzione. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli di circa 0,2 mm. L’umidità aumenterà fino a raggiungere il 84%, mentre i venti si presenteranno più deboli, con velocità di circa 2-3 km/h.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, attorno all’86%, e non si prevedono precipitazioni significative. I venti continueranno a essere leggeri, mantenendo una direzione prevalentemente orientale.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giuliano Terme indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio sereno che si trasformerà in un pomeriggio piovoso. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento. Pertanto, è consigliabile prepararsi per un Martedì che, sebbene inizi bene, porterà con sé qualche pioggia nel pomeriggio.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16° perc. +15.9° Assenti 6.9 E max 7 Levante 84 % 1027 hPa 4 poche nuvole +15.7° perc. +15.5° Assenti 7.8 E max 8.1 Levante 84 % 1026 hPa 7 cielo coperto +17° perc. +16.9° Assenti 8.5 ENE max 11.2 Grecale 82 % 1027 hPa 10 nubi sparse +21.4° perc. +21.4° Assenti 7.2 E max 8.5 Levante 69 % 1027 hPa 13 pioggia leggera +22.9° perc. +23° 0.2 mm 2.3 SE max 3.1 Scirocco 65 % 1026 hPa 16 pioggia leggera +20.2° perc. +20.4° 0.16 mm 1.9 ONO max 2.6 Maestrale 79 % 1026 hPa 19 cielo coperto +18.6° perc. +18.8° prob. 38 % 2.6 NE max 2.6 Grecale 85 % 1027 hPa 22 cielo coperto +18.3° perc. +18.4° prob. 14 % 5.9 ENE max 5.8 Grecale 86 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:45 e tramonta alle ore 18:19

