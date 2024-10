Previsioni Meteo San Giuliano Terme: il bollettino per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a San Giuliano Terme indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La mattina porterà con sé piogge leggere, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0.9mm entro le ore centrali della giornata. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 17°C e i 19°C, mentre il vento soffierà da est con velocità variabile.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse, ma si trasformerà rapidamente in un cielo completamente coperto. Le temperature si manterranno attorno ai 17°C, con un’umidità che si aggirerà intorno all’86%. La mattina si presenterà con piogge leggere, che inizieranno intorno alle 07:00 e continueranno fino a metà giornata. Le temperature percepite si attesteranno tra i 17°C e i 18°C, con una velocità del vento che varierà tra i 7 km/h e i 12 km/h.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a cadere, sebbene con intensità minore. Le temperature raggiungeranno il picco di 19°C intorno alle 14:00, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’84%. Il vento rimarrà leggero, con raffiche che non supereranno i 19 km/h. La sera si prevede nuovamente un cielo coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 17°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Giuliano Terme indicano una continuazione di condizioni nuvolose e possibilità di pioggia. Giovedì e Venerdì potrebbero portare un miglioramento, con schiarite e temperature più miti, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti. La situazione climatica rimarrà sotto osservazione, poiché le condizioni potrebbero variare in base all’evoluzione atmosferica.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a San Giuliano Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17.3° perc. +17.4° Assenti 7.5 ESE max 8.5 Scirocco 87 % 1019 hPa 5 cielo coperto +17.2° perc. +17.2° prob. 1 % 7.2 E max 7.5 Levante 86 % 1019 hPa 8 pioggia leggera +17.8° perc. +18° 0.48 mm 8.7 ENE max 12.3 Grecale 89 % 1019 hPa 11 pioggia leggera +17.6° perc. +17.9° 0.5 mm 10.6 E max 16.2 Levante 94 % 1019 hPa 14 pioggia leggera +19.1° perc. +19.2° 0.19 mm 11.2 E max 16.2 Levante 84 % 1018 hPa 17 cielo coperto +17.6° perc. +17.8° prob. 74 % 6.8 ENE max 8.1 Grecale 92 % 1019 hPa 20 cielo coperto +17.7° perc. +17.9° prob. 4 % 8.4 E max 10.3 Levante 91 % 1019 hPa 23 cielo coperto +17.2° perc. +17.3° prob. 13 % 8.7 ENE max 10.5 Grecale 91 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 18:28

