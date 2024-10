Previsioni Meteo San Giuliano Terme: tutti i dettagli per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 9 Ottobre, San Giuliano Terme si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da piogge diffuse e una copertura nuvolosa predominante. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata piuttosto umido, con temperature che si manterranno su valori relativamente miti. Nel complesso, si prevede un calo delle temperature nel pomeriggio, accompagnato da un aumento dell’umidità e da venti moderati.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da pioggia moderata fino alle prime ore del mattino. La temperatura si attesterà intorno ai 17,2°C, con una percezione leggermente più alta a 17,4°C. La velocità del vento sarà di circa 17,2 km/h proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 33,3 km/h. La copertura nuvolosa sarà molto alta, con un’occupazione del 96% del cielo. Le precipitazioni si attesteranno attorno a 1.01 mm, rendendo la notte piuttosto umida.

Nella mattina, la situazione non subirà significative variazioni. Si continuerà a registrare pioggia leggera con temperature che saliranno fino a 21°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, oscillando tra il 87% e il 93%. I venti si manterranno freschi, con velocità che varieranno tra 19,6 km/h e 23,9 km/h. Le precipitazioni continueranno a essere leggere, con accumuli che non supereranno i 0.27 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si stabilizzeranno su un cielo coperto. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo un massimo di 22,6°C intorno a mezzogiorno, per poi scendere a 19,6°C nel tardo pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’occupazione del 100% del cielo. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà alta, superando il 80%.

La sera porterà con sé un ritorno delle piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 17,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con valori prossimi al 99%. I venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a 4,5 km/h. Le precipitazioni, seppur leggere, continueranno a manifestarsi, accumulando circa 0.31 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giuliano Terme nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Giovedì e Venerdì si prevede un parziale miglioramento, con una diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a San Giuliano Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +17.4° perc. +17.5° 0.94 mm 15.9 SO max 30.5 Libeccio 91 % 1007 hPa 4 nubi sparse +18.2° perc. +18.3° prob. 49 % 21 OSO max 42.9 Libeccio 86 % 1007 hPa 7 pioggia leggera +19.2° perc. +19.3° 0.23 mm 23.9 OSO max 43.8 Libeccio 81 % 1008 hPa 10 pioggia leggera +21.7° perc. +21.6° 0.11 mm 14.3 SSO max 31.9 Libeccio 67 % 1009 hPa 13 cielo coperto +22.2° perc. +22.1° prob. 30 % 14.9 SO max 27.1 Libeccio 63 % 1008 hPa 16 cielo coperto +19.6° perc. +19.8° prob. 30 % 9.2 SO max 16.3 Libeccio 80 % 1007 hPa 19 pioggia leggera +18.1° perc. +18.2° 0.31 mm 4.5 SE max 8.5 Scirocco 88 % 1007 hPa 22 pioggia leggera +17.1° perc. +17.2° 0.19 mm 7.7 E max 14 Levante 92 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.