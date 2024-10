Previsioni Meteo San Giuseppe Vesuviano: il bollettino per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 6 Ottobre, San Giuseppe Vesuviano si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà significativamente le temperature. Le previsioni meteo indicano un clima mite, con temperature che si manterranno intorno ai 21°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera gradevole, mentre l’umidità si attesterà su valori moderati.

Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 16°C, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa molto bassa, che si attesterà attorno al 5%. I venti saranno leggeri, provenienti da Sud Est, con velocità di circa 3-4 km/h. L’umidità si manterrà su valori elevati, attorno al 75%, ma senza alcuna previsione di precipitazioni.

Nella mattina, il clima continuerà a essere sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 21°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 20%. I venti si faranno leggermente più intensi, con velocità che potranno arrivare fino a 10 km/h. L’umidità, pur rimanendo alta, inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. La copertura nuvolosa rimarrà scarsa, e le condizioni di vento continueranno a essere favorevoli, con brezze leggere che accompagneranno il pomeriggio. L’umidità si attesterà intorno al 50-56%, rendendo l’aria più piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 18°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 15%. I venti si faranno più deboli, con velocità che scenderanno a circa 2-3 km/h, mentre l’umidità aumenterà leggermente, mantenendosi attorno al 65%.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giuseppe Vesuviano indicano una giornata di Domenica 6 Ottobre caratterizzata da un clima mite e sereno, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede una continuità di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili e una leggera oscillazione della copertura nuvolosa. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un inizio di settimana all’insegna della stabilità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a San Giuseppe Vesuviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +16.6° perc. +16.3° prob. 40 % 2.9 SE max 3.1 Scirocco 75 % 1013 hPa 3 cielo sereno +16.1° perc. +15.7° prob. 19 % 3.5 SE max 3.8 Scirocco 76 % 1013 hPa 6 cielo sereno +16.3° perc. +16° prob. 21 % 4.4 SE max 5.1 Scirocco 76 % 1013 hPa 9 poche nuvole +19.7° perc. +19.4° prob. 23 % 4.6 SSO max 6.2 Libeccio 61 % 1014 hPa 12 poche nuvole +21.3° perc. +20.9° prob. 7 % 9.6 OSO max 10.7 Libeccio 52 % 1014 hPa 15 poche nuvole +20.6° perc. +20° Assenti 10.2 OSO max 10.2 Libeccio 52 % 1014 hPa 18 poche nuvole +19° perc. +18.6° Assenti 4.9 OSO max 6.3 Libeccio 63 % 1015 hPa 21 poche nuvole +18.4° perc. +18° Assenti 2.2 SO max 3.3 Libeccio 65 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.