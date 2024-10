Previsioni Meteo San Giuseppe Vesuviano: il bollettino per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Giovedì 31 Ottobre, San Giuseppe Vesuviano si troverà a vivere condizioni di meteo particolarmente favorevoli, caratterizzate da un cielo sereno e temperature gradevoli. I dati indicano una stabilità atmosferica, con assenza di precipitazioni e una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18,7°C e scenderanno leggermente fino a raggiungere i 17,6°C nelle prime ore del mattino. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa pari a 0% e un’umidità che varierà dal 61% al 64%. La brezza leggera proveniente da Nord Est garantirà un clima piacevole, senza particolari raffiche di vento.

Nella mattina, le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i 20,1°C entro le ore 8:00 e arrivando a 23°C intorno alle 10:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo continuerà a rimanere sereno, con un’umidità che scenderà fino al 35%. La brezza leggera persisterà, rendendo l’atmosfera ancora più gradevole.

Il pomeriggio si preannuncia caldo, con temperature che toccheranno i 24,3°C alle 14:00. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, senza alcuna previsione di pioggia. L’umidità continuerà a mantenersi bassa, attorno al 32%, e il vento si presenterà con intensità leggera, non superando i 9 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 20°C. Anche in questo periodo, il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che aumenterà leggermente fino al 52%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata piacevole e adatta per passeggiate all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giuseppe Vesuviano indicano una giornata di Giovedì 31 Ottobre caratterizzata da condizioni di meteo ottimali, con un cielo sereno e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori gradevoli. Pertanto, sarà opportuno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, prima dell’arrivo di eventuali cambiamenti meteorologici.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.4° perc. +17.9° Assenti 4.8 NE max 6.3 Grecale 64 % 1022 hPa 4 cielo sereno +17.6° perc. +17° Assenti 4.1 NE max 5.5 Grecale 61 % 1023 hPa 7 cielo sereno +18.5° perc. +17.8° Assenti 3.9 NE max 5.6 Grecale 54 % 1023 hPa 10 cielo sereno +23° perc. +22.3° Assenti 2 NNE max 6.6 Grecale 35 % 1023 hPa 13 cielo sereno +24.2° perc. +23.6° Assenti 2.1 N max 9.2 Tramontana 33 % 1022 hPa 16 cielo sereno +22.2° perc. +21.6° Assenti 1.7 NO max 7 Maestrale 41 % 1022 hPa 19 cielo sereno +20.5° perc. +19.9° Assenti 3.1 ENE max 5 Grecale 49 % 1023 hPa 22 cielo sereno +19.2° perc. +18.5° Assenti 6.1 ENE max 7.7 Grecale 51 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 16:55

