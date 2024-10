Previsioni Meteo San Giuseppe Vesuviano: il bollettino per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 9 Ottobre, San Giuseppe Vesuviano si troverà a fronteggiare un clima prevalentemente variabile, caratterizzato da piogge leggere e momenti di schiarita. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con precipitazioni, che si attenueranno nel corso della mattinata, per poi lasciare spazio a nubi sparse e un clima più mite nel pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, oscillando tra i 20°C e i 24°C, mentre il vento si presenterà moderato, proveniente principalmente da sud e sud-ovest.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da pioggia leggera con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. La temperatura si attesterà intorno ai 18,7°C, con una percezione leggermente più alta di 18,9°C. La velocità del vento sarà di circa 12,6 km/h, creando una brezza vivace. Le precipitazioni si presenteranno con un’intensità di 0,17 mm.

Nella mattina, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge, che si manterranno leggere fino alle ore 08:00, quando il cielo si presenterà coperto. La temperatura salirà gradualmente, raggiungendo i 21°C entro le 09:00. A partire dalle 10:00, si assisterà a un miglioramento, con nubi sparse e una temperatura che toccherà i 22,9°C. L’umidità si manterrà attorno al 57%.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a migliorare, con una temperatura massima di 24°C attesa intorno alle 12:00. Le nubi sparse si alterneranno a momenti di cielo coperto, ma senza precipitazioni significative. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che non supereranno i 14 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 54%, rendendo l’aria più gradevole.

La sera porterà un ritorno delle piogge, che si presenteranno nuovamente leggere, con temperature che scenderanno fino a 20°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 94%. Le precipitazioni si attesteranno attorno ai 0,15 mm, mentre l’umidità salirà al 81%.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giuseppe Vesuviano indicano una giornata variabile, con piogge leggere alternate a momenti di schiarita. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento generale delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione delle precipitazioni. Gli amanti del sole potrebbero finalmente godere di un clima più stabile e soleggiato nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a San Giuseppe Vesuviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.7° perc. +18.9° 0.17 mm 12.6 S max 25.6 Ostro 86 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +19.1° perc. +19.2° 0.44 mm 9.3 SO max 16.1 Libeccio 85 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +19.4° perc. +19.5° 0.23 mm 7.6 OSO max 14.9 Libeccio 84 % 1012 hPa 9 nubi sparse +22° perc. +21.9° prob. 32 % 6.2 OSO max 9.9 Libeccio 65 % 1013 hPa 12 nubi sparse +24° perc. +23.8° prob. 25 % 9.6 SSO max 13.2 Libeccio 52 % 1012 hPa 15 cielo coperto +22.8° perc. +22.8° prob. 8 % 11.6 SSO max 14.8 Libeccio 64 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +21.2° perc. +21.2° 0.11 mm 9.1 S max 13.5 Ostro 74 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +20.3° perc. +20.5° 0.15 mm 7.1 S max 11.8 Ostro 81 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:26

